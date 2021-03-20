Kanuni’nin hayatına ışık tutan eserler
Osmanlı'nın siyasi, kültürel ve birçok alanda zirvede olduğu Kanuni Sultan Süleyman dönemi, tarihimiz açısından da büyük bir öneme sahiptir. İşte böyle bir dönemde Osmanlı'nın uzun ve ihtişamlı saltanat hayatını ortaya koyan Süleymannameler, Kanuni'nin hayatını, seferlerini ve Osmanlı tarihini konu ediniyordu. Öyle ki tarih kitaplarındaki birçok eksiklik Süleymannameler ışığında tamamlanmaktadır. Gelin, Kanuni'nin hayatına ışık tutan eserlere yakından bakalım…
Giriş Tarihi: 20.03.2021
17:28
Bilmek ve bilinmek asırlar boyunca insanlığın üzerinde en ihtimamla durduğu meselelerin başında gelir. Osmanlı sultanları tarih sayfalarında yer alabilmek için birtakım faaliyetlerde bulundular. Bu faaliyetlerin başında padişahların, şehnameci olarak bilinen kişileri sarayda görevlendirmesi yer alıyordu. Şehnamecilerin görevi; hem Osmanlı tarihini hem de padişahların şahsi biyografi tarihlerinin yazarak belgelenmesini sağlamaktı.
Osmanlı döneminde tarih yazıcılığı geç sayılabilecek bir dönemde başladı. Fatih döneminde başlayan fakat gerekli başarıyı elde edemeyen tarih yazıcılığı Kanuni döneminde asıl hüviyetine kavuştu. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarih yazıcıları Yavuz Sultan Selim döneminde eserlerini Türkçe ve Farsça olarak kaleme almışlardı. Padişahın adını taşıyan bu eserler zamanla Selimname olarak adlandırıldı.
Kanuni döneminde devam eden bu gelenek, önemli bir gelişme kaydetti.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yazılan, Sultan'ın dönemini ve hayatını konu alan Süleymanname eserleri, Osmanlı tarihine ışık tuttu. Süleymaniyeler, Selimname geleneğinin bir devamı niteliği taşıyordu. Gelenek Kanuni'den sonra İkinci Selim döneminde de devam etmiş fakat sonrasında sürdürülememiştir.
Kanuni dönemini anlatan eserler, özel bir ad taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın genellikle "Süleymanname" olarak anıldı. Günümüze kadar ulaşan bu eserler Kanuni'nin hayatını, seferlerini ve döneminde yaşanan olayları aktarmaktaydı. Süleymannameler, Osmanlı tarih yazıcılığının önemli bir ayağını oluşturmaktaydı. Bu eserler kimi zaman Farsça kimi zamansa Türkçe olarak kaleme alındı. Süleymannameler manzum ve mensur olarak yazıldı. Süleymannameler kimi zaman müstakil kimi zaman ise farklı eserlerin içerisinde yer almıştır.
Kanuni döneminde yaşayan müellifler tarafından yazılması sebebiyle bu eserler her yeni sefer ve hadisede genişletiliyordu.
Süleymaniyeler, bilhassa araştırmalarda birincil veya ikincil kaynak olarak değerlendirilen tarihi ve edebi eserlerdir. Döneminin dilini ortaya koymaları bu eserlerin edebi yönünü oluşturur. Fakat Süleymannamelerdeki dil yapısını bütün bir 16. yüzyıl edebiyat diline teşmil etmek doğru olmaz. Nitekim bu eserlerde en nihayetinde padişah övgüsü söz konusudur. Bu sebeple ağır bir dil yapısı karşımıza çıkar.
Genel olarak Farsça ve Arapça terkiplerin fazlaca kullanıldığı Süleymannamelerde, dil genel itibariyle ağırdır. Süleymaniye yazıcıları devlet görevinde hizmet etmiş müellifler olduğu için, devletin görüşlerini de yansıtan ayrı bir niteliğe de sahiptir.
Süleymmannameler yalnızca Kanuni'nin hayatını anlatmakla kalmaz aynı zamanda dönemin sosyal, siyasi, iktisadi ve dini yaşantısına da ışık tutar. Kanuni döneminde yazılan önemli Süleymannamelere yakından göz atalım…
Bostan Çelebi'nin Süleymannamesi, Matrakçı Nasuh'un Süleymannamesi, Ahmet Çelebi'nin Süleymannamesi, Celalzade Salih'in Süleymannamesi türün en başlıca örneklerinden.
BOSTAN ÇELEBİ SÜLEYMANNAMESİ
Eserin muhtavası:
Eser, Süleymanname türün en önemlileri arasında yer almaktadır. Kanuni'nin saltanatının ilk yirmi yılını anlatır. Edebi bir üslupla kaleme alınmıştır. Çağdaş Süleymanname kaynaklarına göre sarayla ilgili daha geniş bir muhtevaya sahiptir.
Eser oldukça geniş bir muhtevaya sahip olmasına rağmen diğer tarihçiler tarafından çok da rağbet gösterilmemiştir. Ayıca tarihçi Hammer'ın etkisiyle uzun yıllar başka bir isme atfedildiyse de bu yanlışlık düzeltiliştir.
BOSTAN ÇELEBİ KİMDİR?
Osmanlı alimi ve müellifidir. Kanuni döneminde yaşayan Bostan Çelebi bir dönem medreseler müderrislik yapmıştır. Arapça, Farsça ile edebî ilimlere ve Kur'an'a vâkıf, aynı zamanda iyi bir şairdi. En bilinen eseri, Kanuni'ye yazdığı Süleymanname'dir. Kanuni ile ilgili yapılan araştırmalarda birincil kaynaklardandır.
Eserin nüshaları nerede yer alıyor?
Eserin bilinen nüshaları Süleymaniye, Topkapı Sarayı Müzesi, Türk Tarih Kurumu, Viyana Millî ve Torino Millî kütüphanelerindedir. Bunların içinde muhtevası en geniş olanı Viyana nüshasıdır.