Kanuni’nin hayatına ışık tutan eserler

Eserin muhtavası:

Eser, Süleymanname türün en önemlileri arasında yer almaktadır. Kanuni'nin saltanatının ilk yirmi yılını anlatır. Edebi bir üslupla kaleme alınmıştır. Çağdaş Süleymanname kaynaklarına göre sarayla ilgili daha geniş bir muhtevaya sahiptir.

Eser oldukça geniş bir muhtevaya sahip olmasına rağmen diğer tarihçiler tarafından çok da rağbet gösterilmemiştir. Ayıca tarihçi Hammer'ın etkisiyle uzun yıllar başka bir isme atfedildiyse de bu yanlışlık düzeltiliştir.

BOSTAN ÇELEBİ KİMDİR?

Osmanlı alimi ve müellifidir. Kanuni döneminde yaşayan Bostan Çelebi bir dönem medreseler müderrislik yapmıştır. Arapça, Farsça ile edebî ilimlere ve Kur'an'a vâkıf, aynı zamanda iyi bir şairdi. En bilinen eseri, Kanuni'ye yazdığı Süleymanname'dir. Kanuni ile ilgili yapılan araştırmalarda birincil kaynaklardandır.

Eserin nüshaları nerede yer alıyor?

Eserin bilinen nüshaları Süleymaniye, Topkapı Sarayı Müzesi, Türk Tarih Kurumu, Viyana Millî ve Torino Millî kütüphanelerindedir. Bunların içinde muhtevası en geniş olanı Viyana nüshasıdır.