İslam biliminin Avrupa’ya aktarımı nasıl son buldu?
İslam uygarlığı, 7 ila 17'nci yüzyıllarda altın çağını yaşadı; dünya üzerinde medeniyetin temelleri o tarihlerde atıldı. Bilim ile uğraşan, yeni keşifler yapan ve bilgiyi geliştirerek yeni teoriler ortaya koyan Müslüman âlimler, tıp, eczacılık, astronomi, robotik teknoloji ve mimarlık gibi birçok alanda büyük ilerleme sağladılar. Geliştirilen bilim, İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayıldı. Peki, İslam biliminin Avrupa'ya aktarımı, ne zaman ve nasıl son buldu?
Giriş Tarihi: 06.01.2021
19:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
11:05
İSLAM BİLİMİ FARKLI KÜLTÜRLERDEN BESLENDİ
Bu süreçte geçmişten ve farklı kültürlerden miras alınan bilgi, tecrübe, teori ve teknolojiler, kullanılmaya ve geliştirilmeye devam etti.
Ayrıca yeni buluşlar ve yeni bilgi alanlarının oluşturulmasıyla bilim dallarının ilgi alanları genişletildi ve önemli bir seviyeye ulaştı.
BİLİM İSLAM UYGARLIĞINDAN DÜNYAYA NASIL YAYILDI?
İslam uygarlığının "altın çağı" olarak adlandırılan 7 ila 17'inci yüzyıllar arası, farklı kültürden birçok âlim yeni buluşlara imza attı ve dünyayı değiştirecek buluşlar gerçekleştirildi.
İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam uygarlığı, astronomi, matematik, tıp, teknoloji, mimarlık, felsefe, eczacılık, kimya, fizik gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı. Bu buluşlar daha sonra Müslümanlar aracılığıyla pek çok farklı yolla dünyaya ulaştı.
İSPANYA’NIN FETHİ AVRUPA’NIN AYDINLANMASINA GİDEN YOLDU
İber Yarımadası, 20 yıl içerisinde büyük bir bölümü Arap egemenliğine girdi.
Orada âlimler tarafından sonraki 150 yıl boyunca sürdürülen bilimler, İslam dünyasının merkezinde sürdürülenlerin büyük ölçüde aynısıydı.
İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?
ARAPÇADAN LATİNCEYE ÇEVİRİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu konuda, 999 yılında II. Silvester lakabıyla papa seçilen Aurillaclı Gerbert, öncü rol oynadı. O yıllarda Arap rakamlarının Latin alfabesindeki karşılığı verilmeye başlandı. Usturlaplar ile ilgili eserlerin Latince çevirileri gerçekleştirildi.
Harizmi ve Fergani'nin eserlerinin doğrudan Latince tercümeleri yapıldı; hatta bu eserleri tercüme eden Avrupalılar, bu eserleri kendi risaleleri olarak sundular.
SİCİLYA VE BİZANS BİLGİ AKTARIMINDA ÖNEMLİYDİ
Bilim İslam coğrafyasından Avrupa'ya ulaşma yolculuğunda önemli ikinci güzergâh Güney İtalya üzerinden gerçekleşti. Bu yolculuk İspanya, Fransa ve İngiltere üzerinden devam etti. Kuzey Afrika'da yoğun bir şekilde geliştirilen tıp bilimi, İslam idaresi döneminde Sicilya'ya, Sicilya'dan da Kıta Avrupa'sına sıçradı.
Bilimin Avrupa'ya uzanmasında üçüncü yol ise Bizans aracılığıyla gerçekleşti. Bilim, İslam dünyasının merkezinden ve doğusundan Bizans'a oradan da Avrupa'ya uzandı. Arapça ve Farsça eserler Bizans Yunancasına tercüme edildi.