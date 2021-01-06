İslam biliminin Avrupa’ya aktarımı nasıl son buldu?

İslam uygarlığının "altın çağı" olarak adlandırılan 7 ila 17'inci yüzyıllar arası, farklı kültürden birçok âlim yeni buluşlara imza attı ve dünyayı değiştirecek buluşlar gerçekleştirildi.

İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam uygarlığı, astronomi, matematik, tıp, teknoloji, mimarlık, felsefe, eczacılık, kimya, fizik gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı. Bu buluşlar daha sonra Müslümanlar aracılığıyla pek çok farklı yolla dünyaya ulaştı.