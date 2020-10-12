İmam Gazali'nin Sultan Ahmed Sencer'e yazdığı tarihi mektup
Hüccet-ül-İslam İmam Gazali, Büyük Selçuklu Devleti'nde Tuğrul Bey, Sultan Alparslan, Melikşah, Berkyaruk, Muhammed Tapar ile beraber son hükümdar Ahmed Sencer'in Horasan meliki olduğu dönemleri gördü. Kelam ve ahlak alimi Gazali'nin aleyhinde bulunan bazı kimseler ona iftira atarak karalamaya çalıştı. Sultan Sencer konuya açıklık getirmesi için görüşmek istediğini bildirse de İslam alimi mazeret bildirerek gitmedi. Peki, Gazali neden saraya gitmedi? Sultan Sencer'e yazdığı mektupta ne yazıyordu?
Giriş Tarihi: 12.10.2020
17:48
Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
17:49
SELÇUKLU DÖNEMİNDE YETİŞEN BÜYÜK ALİM
Hüccet-ül-İslam İmam Gazali, Tuğrul Bey döneminin son altı senesini, Sultan Alparslan'ın dokuz, Melikşah'ın yirmi, Berkyaruk'un on bir, Muhammed Tapar'ın ilk altı senesiyle beraber son Selçuklu hükümdarı Ahmed Sencer'in Horasan meliki olduğu dönemleri gördü.
📌 Kelam ve ahlak âlimi İmam-ı Gazali, İran'ın Tus şehrinin Gazal kasabasında, 1058 yılında dünyaya geldi. İslam'ın delili manasına da gelen Hüccet-ül-İslam ve Zeyneddin unvanıyla anıldı.
GAZALİ'NİN ÜSTÜN ZEKASI VE ÇALIŞKANLIĞI
📌 Gazali'nin, üstün zekası ve çalışkanlığını gören hocası Cüveyni, Gazali'ye usul-i hadis, usul-i fıkıh, kelam, mantık, İslam hukuku ve münazara alanlarında ilim öğretti.
📌Alparslan ve Sultan Melikşah'ın uzun yıllar vezirliğini yapan veziri Nizamülmülk'ün daveti üzerine Bağdat'a gitti.
6 sene boyunca Nizamülmülk'ün yanında, Isfahan'daki Selçuklu sarayında telif ve danışmanlık yaptı.
📌Gazali, Nizamülmülk'ün topladığı ilim meclisinde bulunan dönemin âlimlerince ilminin derinliği ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyeti neticesinde iltifata değer bulundu.
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İslam tarihinin en büyük müceddidi Gazali, yaşadığı dönemde girdiği ilmi tartışmalarda, nazik ve nezih bir üslup kullandı; yüksek ilmi, hitabet, izah etme kabiliyeti ve zekâsıyla dikkat çekti. Nizamülmülk, parlak çalışmalarını gördüğü Gazali'yi henüz 34 yaşındayken nizamiye müderrisi olarak tayin etti.
Gazali'nin ünü, Sultan Melikşah devrinde yayılmaya başladı.
📌Melikşah'ın vefatından sonra şehzadeler arasında yaşanan uzun taht kavgaları, devleti yıpratmış, dağılma sürecine sokmuştu. Bu dönemde Gazali,
kendini şüphelerden korumak için Nizamiye medresesindeki görevini bırakarak Bağdat'ı terk etti. Suriye ve Filistin'de herkesten uzak bir hayat yaşadı ve hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye gitti. 1097 yılında yeniden Horasan'a geldi.
📌1106 senesinde
Ahmed Sencer'in veziri Fahrülmülk'ün ricası üzerine üç sene Nişabur'daki Nizamiye medreselerinde müderrislik yaptı. Buradaki vazifesinin ardından memleketi Tus'a dönerek kendisi için yaptırılan medresede halkı irşad etti. Gazali, hayatının son on yılı Horasan meliki olan Ahmed Sencer ile bağlantılıydı.
Ehl-i sünnete bağlı olan Sultan Sencer, bidatleri reddederdi. 60 sene hükümdarlık yapan Sultan, alimlere hürmet edip onları himaye ederdi.
📌Gazali'yi kıskanan kişiler ona iftira attı. İslam alimine düşmanlık besleyenler,
el-Menhul min Talikati'l Usul adlı eserinden yola çıkarak İmam-ı Azam'ın aleyhinde bulunduğunu söyledi ve Melik Ahmet Sencer'e şikâyet etti.
📌Bunun üzerine melik,
konuya açıklık getirmesi için Gazali ile görüşmek istediğini bildirdi. Fakat Hüccet-ül-İslam mazeret bildirerek gitmedi ve bir mektup gönderdi.
İmam Gazali'nin Sultan Ahmed Sencer'e gönderdiği mektupta şunlar yazılıydı🔽