İmam Gazali'nin Sultan Ahmed Sencer'e yazdığı tarihi mektup

Hüccet-ül-İslam İmam Gazali, Tuğrul Bey döneminin son altı senesini, Sultan Alparslan'ın dokuz, Melikşah'ın yirmi, Berkyaruk'un on bir, Muhammed Tapar'ın ilk altı senesiyle beraber son Selçuklu hükümdarı Ahmed Sencer'in Horasan meliki olduğu dönemleri gördü.

📌 Kelam ve ahlak âlimi İmam-ı Gazali, İran'ın Tus şehrinin Gazal kasabasında, 1058 yılında dünyaya geldi. İslam'ın delili manasına da gelen Hüccet-ül-İslam ve Zeyneddin unvanıyla anıldı.