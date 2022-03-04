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Geleneğin peşinde modern bir mimar, Sedat Hakkı Eldem

Mimarlık üretimi, sosyal, ideolojik, siyasi alanlarla adeta ayrılmaz bir bütündür. Dolayısıyla onu tanımlamak, bir çerçeve çizmek oldukça zordur. Bilhassa Sedat Hakkı Eldem gibi üretim ve karakteri ile alışılmışın dışına çıkan bir mimar söz konusu olduğunda bu tanımlamayı sağlamak daha da zor hale gelir. Peki, Türkiye mimarlığına tarihsel tutumu ve biçimsel anlatımı ile yeni bir soluk getiren Sedat Hakkı Eldem kimdir, eserleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 04.03.2022 18:33 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 18:36
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Sedat Hakkı Eldem kimdir?
Sedat Hakkı Eldem kimdir?

📌 Sedat Hakkı Eldem, üst düzey bir diplomat olan İsmail Hakkı Bey ile Azize Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak 1908'de İstanbul'da dünyaya gelir. Osmanlı'nın soylu ailelerinden birine mensup olan İsmail Hakkı Bey, görevinden dolayı pek çok farklı ülkede çalışır. Bu yüzden Sedat Hakkı Eldem'in çocukluk ve gençliği, Cenevre, Münih ve Zürih gibi çeşitli Avrupa kentlerinde geçer.

📌 İlköğretimini Fransızca gören Eldem, liseye Almanya'da devam eder. Bu sayede bu iki dile hakim olur fakat Türkçe'yi kullanmada bazı problemler yaşar.

Kubbeyi yere koymayan mimar: Turgut Cansever

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Le Corbusier ile tanışması
Le Corbusier ile tanışması

📌 Eldem, 1924'te İstanbul'a döndüğünde, Mimar Vedat Tek ile önceden tanışmış olması aracılığıyla Sanayi-i Nefise'ye kaydını yaptırır. Mimar Vedat Tek, Sedat Hakkı'ya büyük ilgi gösterir ve yanında asistan olarak kalmasına izin verir.

📌 Sedat Hakkı Eldem 1928'de Sanayi-i Nefise'den mezun olur. Devlet bursuyla üç yıllığına Avrupa'ya gider, Paris ve Berlin başta olmak üzere birçok Avrupa kentini dolaşır, Auguste Perret ve Hans Poelzig gibi mimarlarla çalışır Le Corbusier ile de tanışma şansı yakalar.

İslam mimarisinin Avrupa'daki izleri

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İlk mimari eseri
İlk mimari eseri

📌 1930'da, Güzel Sanatlar Akademisi'nden (Sanayi-i Nefise) gelen teklifle tekrar Türkiye'ye döner.

📌 1931'de inşa edilen Budapeşte Fuarı Türk Sergi Binası ile ilk mimari eserini ortaya koyar.

📌Aynı zamanda 1932'de Akademi'ye atanır ve akademik hayatı da bir yandan şekillenir.

📌 Sedat Hakkı Eldem, 1988'de vefat edene kadar hem mimarlık alanında hem de akademi alanında eşsiz örnekler ortaya koyar.

Avrupa'nın 'Gotik' eserlerine ilham veren İslam mimarisi

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Sedat Hakkı Eldem’in mimari anlayışı
Sedat Hakkı Eldem’in mimari anlayışı

📌 Sedad Hakkı Eldem, mimari eserlerini Osmanlı dönemi sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde ortaya koyar.

📌 Eldem'in yaklaşımının modern Türk mimarlığında önemli ve kendine has bir yeri vardır.

İslam uygarlığında mimari eserlerin ağırlığını taşıyan kemerler

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Mimari birikimi
Mimari birikimi

📌 Sedat Hakkı, mimarlık yaklaşımında geleneksel ile moderni bir araya getirerek kendine has, ulusal, aynı zamanda evrensel bir mimarlık üslubu geliştirir. Gelenekselin dinamikleri ile kendi döneminde yeni bir mimarlık anlayışının öncülüğünü yapar.

📌 Türkiye'nin mimarlık birikimine çok büyük katkıda bulunan Sedat Hakkı Eldem, bir döneme damgasını vurur ve hala pek çok yerde karşılaştığımız yapıları ile bize kendisini hatılatır.

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