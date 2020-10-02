Fatih Sultan Mehmet'ten kalan yadigarlar

Şahi topunun özellikleri

📌Fatih Sultan Mehmet'in çizimlerini bizzat kendisinin yaptığı, İstanbul'u almak için döktürdüğü büyük toplar, "şahi topu" olarak adlandırıldı. Edirne'de döktürülen bu top, iki ayda İstanbul önlerine getirilmiş ve fetihte kullanılmıştı. Kaynaklara göre Şahi topu diğer toplarla beraber 30 araba 140 öküzle çekilmiş ve devrilmemeleri için 200 nefer görevlendirilmişti.

📌Yapımı üç ay süren topun mühendisliğini Türkler, dökümünü ise Bizanslıların daha önce sınır dışı ettiği Macar Urban adlı bir dökümcü üstlenmişti. Bunun yanında döküm ustası olarak Cenevizli Donar Usta diye bir isim de söz ediliyordu.

📌18 ton ağırlığındaki Şahi topu, 1800 metreye kadar isabetli atış yapabiliyor ve 600 kilogramlık gülle atabiliyordu.Topun namlusu 91.5 cm'di.

Evliya Çelebi, Seyahatname'de "Büyük topun önünde Kıraç Bey kumandasında on bin akıncı süvarisinden mürekkep bir kol gidiyor topu otuz, bazılarına göre elli veya atmış çift öküz müşkülatla çekiyordu." demişti. Şahi topu diğer topların da öncüsü oldu. Osmanlı ordusunda daha sonra kullanılan büyük toplara da şahi adı verildi.