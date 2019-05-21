156 yıldır dinmeyen acı: Çerkes Sürgünü
1864 yılında Rusya, stratejik önemi nedeniyle Çerkesya'yı boşaltma kararı almış, burada yaşayan Müslüman halkı sürgüne zorlamıştı. Osmanlı topraklarına sürgün edilen Çerkesler, kıyılarda süngülerle bekleyen Rus askerlerinin zoruyla gemilere kapasitenin üzerinde yüklenmiş, büyük çoğunluğu açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmişti. Öyle ki, yolculuk sırasında hastalık belirtileri gösterenler gemiden aşağı atılır hale gelmişti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes Sürgünü'ne dair bilinmeyenleri sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 21.05.2019
16:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
12:11
19'uncu yüzyılda özellikle 1864 yılında, başta Adığeler ve Abhazlar olmak üzere, Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zorunlu göçleri, tarihe Çerkes Sürgünü adıyla geçti.
Bu olay sonunda bir milyonun üzerinde bir nüfus Osmanlı topraklarına yerleşti. Abhazya'da 21 Mayıs günü, bu sürgünü anma amacıyla ulusal yas günü olarak anılıyor.
156 yıldır dinmeyen acı: Çerkes Sürgünü adlı videoyu izlemek için tıklayın.
ÇERKES HALKLARI SÜRGÜNE ZORLANDI
Takvimler 21 Mayıs 1864'ü gösterdiğinde, 300 yıl süren Kafkas-Rus savaşı sona ermiş, Kuzey Kafkas halkları sürgüne zorlanmaya başladı.
Bu tarihten sonra Çerkes toplulukları, dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldılar. Sürgün süreci içerisinde birçok insan hayatını kaybetti. Sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kaldılar.
ÇERKES SÜRGÜNÜ NEDEN GERÇEKLEŞTİ?
Çerkes Sürgünü'nün temel nedeni, Rusya İmparatorluğu'nun yürüttüğü emperyalist politika kaynaklıydı. Kırım Savaşı, Rus İmparatorluğu açısından Çerkesya'nın stratejik önemini somut bir biçimde ortaya koymuştu.
Burada yıllardan beri Rus egemenlik alanı içinde bağımsız olarak yaşamını sürdüren Müslüman bir nüfus bulunuyordu.
AMAÇ, MÜSLÜMAN NÜFUSU ETKİSİZ HALE GETİRMEKTİ!
Adığeler, deniz yoluyla Batıdan yardım alabilecek ve hızla kalkınabilecek bir konuma ve toplumsal yapıya sahiptiler. Adığe tarımı ve hayvancılığı da çağına göre oldukça iyi durumdaydı.
Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen yayılmacı Rus İmparatorluğu, kendi politik çıkarları için bütün Rusya'daki Müslüman nüfusu etkisiz hale getirmek istiyordu.
MÜSLÜMANLARI OSMANLI’YA GÖÇ ETTİRMEK İSTİYORLARDI
Rusya, özellikle Batılı ülkelere açık olan, yani Karadeniz kıyısında ya da yakınında yaşayan Adiğeler, Abhazlar, Nogaylar ve Kırım Tatarları gibi Müslüman toplulukları tamamen etkisizleştirmek; hatta gerekirse yok etmek istiyordu.
Bu amaçla Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı'ya göç ettirilmesi için gerekli faaliyetlere başladılar.