156 yıldır dinmeyen acı: Çerkes Sürgünü

19'uncu yüzyılda özellikle 1864 yılında, başta Adığeler ve Abhazlar olmak üzere, Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zorunlu göçleri, tarihe Çerkes Sürgünü adıyla geçti.

Bu olay sonunda bir milyonun üzerinde bir nüfus Osmanlı topraklarına yerleşti. Abhazya'da 21 Mayıs günü, bu sürgünü anma amacıyla ulusal yas günü olarak anılıyor.