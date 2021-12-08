Semih Kaplanoğlu: “Ölüm idrakini ortadan kaldırmak istiyorlar!” - Fikriyat'tan bir Semih Kaplanoğlu röportajı

➡ Semih Kaplanoğlu, filmleri ile insanlığı tefekkür etmeye çalışan bir yönetmen... İnsanların hızla kimlik değiştirdikleri bir çağda Kaplanoğlu, durun diyor, burası çıkmaz sokak. Elbette ki yönetmenler gözlemleri sayesinde topluma uyarıda bulunacaklar ama Semih Kaplanoğlu insanoğlunu düşünmeye sevk ederek, bizleri alışıldık bir yaşama mahkûm eden sistemle yüzleşmeye çağırıyor.

➡ Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi Bağlılık: Hasan üzerinden yönetmenliği, sinema serüveni ve yaşamın ince çizgilerine dair Fikriyat'a özel konuşan Kaplanoğlu ile zaman mefhumunun öneminden, metaforların hayatımızdaki yerine doğru istifadeli bir yolculuğa çıktık. Bu samimi sohbette; yaşamdaki yerinize, ölüm gerçeğine, suyun akışına, rüzgarın sesine bir başka bakacaksınız.

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' filminin konusu:

Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci ve Mahir Günşiray'ın rol aldığı Bağlılık Hasan; geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.

↘ Semih Kaplanoğlu sinemasında 'zamanın' ehemmiyeti