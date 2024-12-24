Sevme Sanatı yazarından kalbe değen 20 alıntı

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Bir kadın bize çiçekleri sevdiğini söylese ama onları sulamasa, çiçekleri sevdiğine inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir. Bu etkin ilginin bulunmadığı yerde sevgi olmaz.

Sevme Sanatı - Erich Fromm