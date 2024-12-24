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Sevme Sanatı yazarından kalbe değen 20 alıntı

Yayınlanma Tarihi: Aralık 24, 2024 13:17 Güncelleme Tarihi: Aralık 24, 2024 13:17

Sevgi, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Sevgi, bir ötekine gösterilmesi bir eylemi gerektirir. Bu eylem zaten ayrılmış ve eksilmiş olan insanı daha da eksiltir mi yoksa var mı eder? Eric Fromm'un Sevme Sanatı kitabından sevgiye ve gerçek sevmeye dair altı çizili alıntılar derledik.

1/20

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Sevgi kusurları yok etmez, onları da kabul eder. Bir insanı, hiç sebep yokken yüreğinizde sıcacık hissediyorsanız, işte bu gerçek sevgidir.

Sevme Sanatı - Erich Fromm

2/20

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Bir kadın bize çiçekleri sevdiğini söylese ama onları sulamasa, çiçekleri sevdiğine inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir. Bu etkin ilginin bulunmadığı yerde sevgi olmaz.

Sevme Sanatı - Erich Fromm

3/20

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Birisini sevmek yalnız güçlü bir duyguya kapılmak değildir; bir karardır, bir yargıdır, bir söz vermedir. Sevgi yalnızca duygudan oluşsaydı birbirini ölünceye dek sevmek için söz vermek gerekmezdi. Duygular gelip geçicidir. Eyleme yargı ve karar karışmamışsa duygunun ölünceye dek süreceğini nasıl bilebiliriz.

Sevme Sanatı - Erich Fromm

4/20

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Olgunlaşmamış sevgi, "Seni, sana gereksinmem olduğu için seviyorum" der. Olgun sevgi, "Seni sevdiğim için sana gereksinmem var" der.

Sevme Sanatı - Erich Fromm

5/20

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Sevmek kişisel bir yaşantıdır, herkes sevgiyi kendi başına, kendisi için yaşar...

Sevme Sanatı - Erich Fromm

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