Sevme Sanatı yazarından kalbe değen 20 alıntı
Yayınlanma Tarihi: Aralık 24, 2024 13:17 Güncelleme Tarihi: Aralık 24, 2024 13:17
Sevgi, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Sevgi, bir ötekine gösterilmesi bir eylemi gerektirir. Bu eylem zaten ayrılmış ve eksilmiş olan insanı daha da eksiltir mi yoksa var mı eder? Eric Fromm'un Sevme Sanatı kitabından sevgiye ve gerçek sevmeye dair altı çizili alıntılar derledik.
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Birisini sevmek yalnız güçlü bir duyguya kapılmak değildir; bir karardır, bir yargıdır, bir söz vermedir. Sevgi yalnızca duygudan oluşsaydı birbirini ölünceye dek sevmek için söz vermek gerekmezdi. Duygular gelip geçicidir. Eyleme yargı ve karar karışmamışsa duygunun ölünceye dek süreceğini nasıl bilebiliriz.
Sevme Sanatı - Erich Fromm