Düşünüp durma davranışı “Ruminasyon”

5 /10 Ruminasyon bedelleri











DÜŞÜNÜP DURMANIN BEDELLERİ NEDİR?

◽ Eylemden uzaklaştırır, pasif hale getirir.

◽ Fiziksel-ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar veya var olan fiziksel-ruhsal problemlerin sürmesine sebep olur.

◽ An ile teması zayıftır.

◽ Olumsuz deneyimin etkisi ve beraberinde getirdiği çaresizlik, yetersizlik, değersizlik gibi olumsuz düşünce eve duygular artar; olumlu düşünce ve duygular azalır veya yok olur.

◽ Yaşamdan keyif almayı engeller.

◽ Aile, arkadaş, iş ilişkilerine zarar verir.

◽ Problemlerin çözümüne dair yanlış algılara sebep olur.

◽ Problemlerin çoğunlukla çözümlemeyecek kısmına odaklanmaya ve enerjiyi onun üzerinde harcamaya sebep olur.

◽ Problemleri ortadan kaldıracak davranışlara ayrılacak enerjiyi tüketir.