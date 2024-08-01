Filibeli Ahmed Hilmi'den "Ruh Hallerinin İlmi"

Türkiye'de bilim felsefesinin öncüsü Amak-ı Hayal eseri ile tanıdığımız Filibeli Ahmed Hilmi'dir. Kalemi ve çok yönlü üretkenliğiyle yaşadığı dönemde dikkatleri üzerine çekmiştir. Yazar, psikoloji üzerine kaleme aldığı "Ruh Hallerinin İlmi" psikolojinin incelendiği ilk Türkçe kaynaklardan biri olma özelliğini taşımaktadır ve bu bakımdan oldukça önemlidir. İşte, bizde sizler için insanın ruh alemini inceleyen bu eserden alıntılar derledik.