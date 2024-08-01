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Filibeli Ahmed Hilmi'den "Ruh Hallerinin İlmi"

Türkiye'de bilim felsefesinin öncüsü Amak-ı Hayal eseri ile tanıdığımız Filibeli Ahmed Hilmi'dir. Kalemi ve çok yönlü üretkenliğiyle yaşadığı dönemde dikkatleri üzerine çekmiştir. Yazar, psikoloji üzerine kaleme aldığı "Ruh Hallerinin İlmi" psikolojinin incelendiği ilk Türkçe kaynaklardan biri olma özelliğini taşımaktadır ve bu bakımdan oldukça önemlidir. İşte, bizde sizler için insanın ruh alemini inceleyen bu eserden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:58
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Anlamak, tanımaktan daha âlî bir derecedir.

Filibeli Ahmed Hilmi

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Her sebep, bir illettir, lâkin her illet bir sebep değildir.

Filibeli Ahmed Hilmi

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Tasvir "bir ihsâsın hayali, hatırası"dır.

Filibeli Ahmed Hilmi

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Demek ki insan da bir şeyi anlamadan tanıyabilir, lakin tanımadan anlayamaz.

Filibeli Ahmed Hilmi

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Her şeyin bir mevcûdiyet illeti vardır. Sebepsiz hiçbir şey vücut bulmaz.

Filibeli Ahmed Hilmi

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