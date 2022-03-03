Kanuni’nin süt kardeşi Yahya Efendi ve Külliyesi

📌 Şeyh Yahya Efendi'nin şiire ilgisi küçük yaşlarda, Sultan Süleyman ile birlikte büyüdüğü zamanlarda başlar.

📌 Sultan Süleyman "Muhibbȋ" mahlası ile Yahyâ Efendi ise "Müderris" mahlası ile şiirler kaleme alırlar.

📌 Yahyâ Efendi'nin sûfî bir şâir olması hasebiyle Dîvânı'nda yer alan beyitlerinin çoğu tasavvufi içeriktir. Hakîkati aktarabilmenin en kuvvetli iksiri kelâm olduğu için diğer sûfî şâirler gibi Yahyâ Efendi de şiiri önemli bir araç olarak görür.

Divan şairlerinden en güzel beyitler