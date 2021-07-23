‘Ne haber’ Kurban Bayramı’nı uğurluyor!
Bu sene de Kurban Bayramı hoş geldi sefa geldi. Giderken de hoşça uğurlamak için 'Ne Haber' olarak bayramdan kalan renkli görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Mersin'de kamp, Melen Çayı'nda rafting, Kars'ta sevinen çocuklar, Ekvador'da bayram sevinci, Malezya'da bayramların eşsiz lezzeti... Hepsi mübarek Kurban Bayramı'ndan kalan güzel anılar oldu. Allah Teala nice nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin.
Giriş Tarihi: 23.07.2021
14:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
16:01
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Mersin'in Silifke ilçesinde çadır ile karavan tutkunları, yeşil ve mavinin birleştiği sahilde kamp yaptı.
➡ Hava sıcaklığının 32 dereceye, nemin yüzde 51'e ulaştığı kentte, doğaseverler, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki kumsalda bir araya geldi.
➡ Temiz havası ve berrak deniziyle ilgi çeken sahile gelen
kamp tutkunları, Kurban Bayramı tatilinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Kurban Bayramı'nda ne izleyelim, ne okuyalım, nereye gidelim?
➡ Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler,
Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde keyifli vakit geçirdi.
➡ Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan ve her yıl çok sayıda adrenalin tutkununu ağırlayan
Melen Çayı'nda rafting turları bayram tatili dolayısıyla arttı.
➡ Kurban Bayramı'nın ikinci günü bölgeye akın eden maceraseverler,
16 kilometrelik, debisi yüksek parkurda doğayla iç içe rafting yapmanın heyecanını yaşadı.
Kars - Söğütlü ve Yukarı Kotanlı köyleri
➡ Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medyadan
"Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasıyla köy çocuklarına Kurban Bayramı'nda oyuncak dağıttı.
➡ Oyuncakları olmayan kırsaldaki çocukları mutlu etmek için harekete geçen ekip, yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri hediyelerle,
Selim ilçesinin Söğütlü ve Yukarı Kotanlı köylerinde yaşayan 300 çocuğa bayramda sürpriz yaptı.
➡ Bayramda oyuncak alan çocuklar,
büyük mutluluk yaşadı.
Osmanlı'daki Kurban bayramları hakkında ilginç bilgiler
➡ Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1450 rakımlı
Gölcük Yaylası'ndaki mesire alanı, tatilcilerin vazgeçilmezi oldu.
➡ Günlük 2 bin aracın giriş yaptığı mesire alanı,
Kurban Bayramı'nda binlerce tatilciyi ağırladı.
Ekvador - Halid bin Velid Cami
➡ Ekvador'un başkenti Quito'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı sabahı bayram namazını kılmak için Halid bin Velid Camisi'ne akın etti.
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Cemaat namaz sonrası birlikte kahvaltı yaptı
✔ Ekvador asıllı Müslümanların sayısı 1980'li yıllarda çok fazla değildi. Çoğu eğitimleri esnasında İslam'ı seçen kişilerden oluşuyordu. 90'lı yıllarda sayının artmasıyla 15 Ekim 1994'te
Halid Bin Velid İslam Merkezi kuruldu. Müslümanlar yoğunlukla başkent Quito ve Guayaguil şehirlerinde yaşıyor.
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