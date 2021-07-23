‘Ne haber’ Kurban Bayramı’nı uğurluyor!

Bu sene de Kurban Bayramı hoş geldi sefa geldi. Giderken de hoşça uğurlamak için 'Ne Haber' olarak bayramdan kalan renkli görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Mersin'de kamp, Melen Çayı'nda rafting, Kars'ta sevinen çocuklar, Ekvador'da bayram sevinci, Malezya'da bayramların eşsiz lezzeti... Hepsi mübarek Kurban Bayramı'ndan kalan güzel anılar oldu. Allah Teala nice nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin.