Fikriyat editörleri ne okuyor? Tavsiye listesi...
Kitap okumak, eğitimde olduğu kadar hayatta da başarılı olabilmenin önde gelen şartlarından biridir. Bizlere adeta yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını tattırır. Bilginin yegane kaynağı ve biricik arkadaşlarımızdır aynı zamanda. Kitapları kendi güvenilir sığınağı belleyen Fikriyat editörleri olarak, sizlere birbirinden değerli kitap tavsiyesinde bulunduk. Peki, fikir dünyasının en özgün dijital mecrasıyla kitapların dünyasına girmeye hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 23.01.2021
17:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
17:33
MİM KEMAL ÖKE - BİAT BİR TURGUT REİS HİKÂYESİ
"Tarihi deliler yapar, akıllılar yazar!"
📌Zamane dervişi olarak adlandırılan Mim Kemal Öke, "kahramanım" dediği Turgut Reis'i anlatan bir kitap kaleme aldı: Biat.
➡ Tüm hayatı denizlerde geçen, İspanyol ve Venedik donanmalarına karşı büyük zaferler kazanarak Avrupalı denizcileri titreten ve Akdeniz'in bir Türk gölü olması için yıllarca mücadele eden büyük bir denizcidir.
➡ Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtaya hükmettiği bir dönemde, ticaret yolları üzerinde bulunan denizler ondan sorulurdu. Turgut Reis, 22 parelik donanması ve ona gönülden bağlı cevval leventleriyle birlikte tüm Akdeniz'de İslam'ın bayrağını dalgalandırdı.
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ALEV ALATLI - FESÜPHANALLAH
"Siz siz olun, büyük resmi görmeye çalışın. Canınızı sıkan olayları, üşenmeyin araştırın, didikleyin."
➡ Yazar Alev Alatlı, tecrübelerini aktarmayı amaçladığı on iki ciltlik "Nasiahatname" serisinin ilk iki kitabı "America the Beautiful": Fesüphanallah" ve "All American He-Man: Hafazanallah!"dır.
➡ Alev Alatlı bu seriyi "
Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21'inci yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti" ifadesiyle tanımladı.
➡ Bu seride usta yazar Batı medeniyetini Amerikan özelinde irdeler ve bir zihin detoksu yapar. Eserler, sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmaz, yaşanan zulümlere de odaklanır; haksızlığa uğramış ötekilerin sesine, siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulüme geniş yer verilir. Batı'nın iğrenç bir tarihi olduğunu belirtir.
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ALİ DEĞERMENCİ - ÖYLE GEÇER Kİ ZAMAN / TEOMAN DURALI KİTABI
"Hayatta hiçbir şeyin tesâdüf olmadığı kanısına vardım. Hepsi baştan hazırlanmış, ben de bunlarda bir oyuncuyum, başka bir şey değilim."
➡ Öyle Geçer Ki Zaman, Teoman Duralı'nın bugüne dek gezip gördüğü yerleri okuyup araştırdığı konular üzerinden bir hakikat arayıcısının izlerini sürüyor. Zonguldak'ta geçen çocukluk yıllarından dayısı ile ettikleri muhabbetlere, hiçbir zaman sevemediği okul yıllarından dile olan merakına, Norveç'te kaptanlık hayalinden Kapalıçarşı'da geçen çalışma faslına kadar birçok hikâyeyle hayatının tüm ayrıntılarına değiniliyor. Teoman Duralı Kitabı okuyucusunu, bir filozofun yerel ve evrensel dünyanın kültür atlasındaki devriâlemine ortak ediyor.
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"Gerçi mantık sarsılmazdır, ama yaşamak isteyen bir insana da karşı koymaz."
📌Yalnızlığını kalemiyle keskinleştiren yazarlardan biri olan Kafka, çoğu kişinin de hayata bakışını ortaya koyduğu eserlerle değiştirdi. Dava, "korku çağı" diye adlandırılan 20. yüzyılda insanoğlunun artık neredeyse kurtulunması olanaksız bir yazgıya dönüşen kuşatılmış yaşamının öyküsüdür.
➡ Bu çağa korku egemendir, çünkü insan, hemcinsleriyle insanca bir dil aracılığıyla iletişim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. Albert Camus'nün deyişiyle, bu olanağın bulunmadığı bir çağ artık ancak "Korku Çağı" diye adlandırılabilir. Kafka'nın Dava'da betimlediği yargılama süreci, böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir ve onun eseri, insan insanın korkusu olarak kaldığı sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.
➡ Ne olduğunu bilmediği bir suçtan hüküm giyen Josef K.'nın bürokrasiyle mücadelesini anlatan Dava, bugüne dek yazarın arkadaşı Max Brod'un öngördüğü sıralamayla yayınlanmıştı. Yakın zaman önce arşivlerde bulunan bazı el yazmaları yeni bir sıralamayı gerekli kıldı.
➡ Dava yazılışından bir süre sonra dünya sahnesine çıkan, yurttaşlık haklarının askıya alındığı, bir sivil itaatsizlik imasının dahi zulümle karşılandığı totaliter rejimlere dair bir öngörü ve eleştiri olarak yorumlanır. Kafka Dava'da suçu yalnızca bir eylem olarak tanımlamayıp zanlının kötü niyetiyle de ilişkilendiren ve suçtan çok suçluya odaklanan absürt bir hukuk sistemi paradigması inşa eder. Kuramsal olarak ortada yasa dışı bir eylem olmaksızın suçu mümkün kılan bir sistemdir. Ancak Kafka suç, sorumluluk ve özgürlük üzerine yazarken bir sistem ya da doktrin ortaya koymaz, çözüm önermez. Okuru ister istemez içine çeken bu karanlık dünya tasavvurunun tartışmaya açık olmayan tek bir özelliği varsa, o da müphemliğidir.
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SADETTİN ÖKTEN, KEMAL SAYAR - DÜNYAYA GELDİM GİTMEYE
"Kendinize zaman ayırın. İnsanlara çok ülfet etmeyin. Kendinize yorgun zaman değil; zihnin ve bedenin diri zamanlarını ayırın ve yalnız kalmasını öğrenin."
📌 Bu toprakların derin bilgeliği, bugünü yeniden inşa etmekte bize nasıl bir yol gösterebilir? Gönül, "Çalab'ın tahtı"dır, ses verir; yeter ki biz onun fısıltısını işitelim. Kalp bağırıp çağırmaz, sadece fısıldar. Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın bir çağrışımlar denizinde yol alan doğaçlama konuşmalarından oluşan Dünyaya Geldim Gitmeye adlı kitabın duygusal dokusunu, umut ve iyimserlik teşkil ediyor. Etkin bir iyimserlik.
➡ Bu satırlarda yılgınlık ve yeise yer yok. İnsan, elindeki imkânları daha soylu bir hayat sürmek için seferber etmek zorundadır: Gönlü mihver alan bir yolculukta, ödev ahlâkı ve sorumluluk bilinciyle yaşamak. Üzerinde yaşadığımız mübarek toprağın ve altında nefes alıp verdiğimiz mübarek gökyüzünün bize yüklediği emanet şuurunun farkında olmak.
➡ İnsan, anlamdan boşaltılmış bir kâinatı ancak bu şekilde yeniden ışıklandırabilir, kozmik yalnızlığından kurtularak, "Allah bes, bâkî heves" dediği bir birlik düşüncesine ulaşabilir.
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