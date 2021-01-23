Fikriyat editörleri ne okuyor? Tavsiye listesi...

"Gerçi mantık sarsılmazdır, ama yaşamak isteyen bir insana da karşı koymaz."

📌Yalnızlığını kalemiyle keskinleştiren yazarlardan biri olan Kafka, çoğu kişinin de hayata bakışını ortaya koyduğu eserlerle değiştirdi. Dava, "korku çağı" diye adlandırılan 20. yüzyılda insanoğlunun artık neredeyse kurtulunması olanaksız bir yazgıya dönüşen kuşatılmış yaşamının öyküsüdür.

➡ Bu çağa korku egemendir, çünkü insan, hemcinsleriyle insanca bir dil aracılığıyla iletişim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. Albert Camus'nün deyişiyle, bu olanağın bulunmadığı bir çağ artık ancak "Korku Çağı" diye adlandırılabilir. Kafka'nın Dava'da betimlediği yargılama süreci, böyle bir çağın en güçlü simgelerinden biridir ve onun eseri, insan insanın korkusu olarak kaldığı sürece, güncelliğini hiç yitirmeyecektir.

➡ Ne olduğunu bilmediği bir suçtan hüküm giyen Josef K.'nın bürokrasiyle mücadelesini anlatan Dava, bugüne dek yazarın arkadaşı Max Brod'un öngördüğü sıralamayla yayınlanmıştı. Yakın zaman önce arşivlerde bulunan bazı el yazmaları yeni bir sıralamayı gerekli kıldı.

➡ Dava yazılışından bir süre sonra dünya sahnesine çıkan, yurttaşlık haklarının askıya alındığı, bir sivil itaatsizlik imasının dahi zulümle karşılandığı totaliter rejimlere dair bir öngörü ve eleştiri olarak yorumlanır. Kafka Dava'da suçu yalnızca bir eylem olarak tanımlamayıp zanlının kötü niyetiyle de ilişkilendiren ve suçtan çok suçluya odaklanan absürt bir hukuk sistemi paradigması inşa eder. Kuramsal olarak ortada yasa dışı bir eylem olmaksızın suçu mümkün kılan bir sistemdir. Ancak Kafka suç, sorumluluk ve özgürlük üzerine yazarken bir sistem ya da doktrin ortaya koymaz, çözüm önermez. Okuru ister istemez içine çeken bu karanlık dünya tasavvurunun tartışmaya açık olmayan tek bir özelliği varsa, o da müphemliğidir.

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