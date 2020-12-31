2020 biterken: Fikriyat'ta yılın en çok okunan haberlerimiz

📌 Namaz rekatları ve kılınışı merak edilen konulardan biri. Namaz, Allah tarafından tüm Müslümanlara emredilen farz ibadettir. Namaz, kelime anlamı olarak dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek ve yalvarmak manalarına gelir. İslam'ın 5 şartından olan namaz, günde beş vakit Müslümanlar tarafından ifa edilir.

📌 Günlük namaz rekatları toplamda 40'tır. Bu namazların 17 rekatı farz, 20 rekatı sünnet ve 3 rekatı da vacip olan vitir namazıdır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın önemine işaret edilmiş, müminler için vakitleri belli bir fariza olduğu belirtilmiş ve kılınacağı vakitlere değinilmiştir. Namaz ibadeti akli denge muhakemesi olmayanlar haricinde her Müslümana farzdır.

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