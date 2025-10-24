Yangının ortasına gitmek: Hemen şimdi Kudüs’e

1 /10













🔹 İnsan alıştığını sansa da her gün yeni bir acıya tanık olmak ne zor. Hepimiz benzer duygulardan geçiyoruz muhakkak. Böyle bir zamanda insan, elleri bağrında çaresizce sosyal medyayı takip etmekten bitap düşünce bir şey yapmak istiyor. Bir şey yapmak, bir adım atmak. Meydanlar, eylemler, sloganlar, yardımlar, afişler…Hepsi çok kıymetli ama yetmiyor. Ellerim bir kermese sarma sarmaktan fazlası etsin istiyorum, sesim slogan atmaktan fazlası.Krizin tam da patlak verdiği günlerde telefonum çalıyor aynı istek annemi de uyutmuyor: "Kudüs'e gidelim mi?"

YOLCUĞUN BAŞLANGICI

🔹 Bizim sürecimiz böyle başladı. Yeşil pasaportu olanlar 90 güne kadar vize almaksızın İsrail'e giriş yapabiliyorlar. Bordo pasaportu olanlar ise vize almak zorundalar. Bunun için bireysel başvuru yapılabildiği gibi tur şirketleri sizin adınıza bu işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. Güvenli bir turizm şirketinin himayesi altında vize alıp Filistin'e giriş yapabilmek mümkün. Hemen bir planlama yapıyor ve Ramazan'ı takvimimize işliyoruz. Mescid-i Aksâ'da ribat için besmele çekiyoruz ve böylece yolculuğumuz başlıyor. Duyanlar, "Karar vermek zor olmadı mı, şimdi mi gideceksiniz, savaş var" diyor. "Hayır" diyorum, "Karar vermek hiç zor olmadı." Kudüs ile Gazze'yi aynı yer sanıyor çoğumuz; yakın yerler ancak aynı yer değil. Kudüs işgal altında ama savaş bölgesi değil. Mescid-i Aksâ İsrail kontrolünde, ancak sizin orada turist olarak varlık göstermeniz mümkün. Biz de turistler olarak orada bulunuyoruz. Güvenlik açısından herhangi bir sorun bulunmuyor, tabii oyunu kuralına göre oynarsanız. 7 Ekim öncesinde Tel Aviv'e doğrudan uçuşlar bulunuyordu. Tel Aviv'den Kudüs'e ise bir saat uzaklıkta; shuttlelar veya yerel ulaşım araçlarıyla geçebiliyordunuz. Ancak şu an Türkiye'den Tel Aviv'e doğrudan uçuşlar bulunmuyor. Komşu ülke Ürdün üzerinden geçiş yapmak mümkün. İstanbul'dan Amman'a, Amman'dan 2,5 saatlik kara yolculuğu ile sınır kapısına, oradan tampon bölgeye, tampon bölgeden araç ve şoför değişikliği ile İsrail sınırına uzun bir yolculuk başlıyor.