Üç aylar ne zaman başlıyor?

📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar 2022 yılı içinde 2 Şubat günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat'ta başlayan üç aylar 1 Mayıs itibariyle sona erecek.

📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kıymetli zaman dilimini ihya etmek ve bir sonraki üç aylara kavuşmak her Müslümanın bir duası ve temennisidir.

📌 Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regaib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır.

Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir?