Üç aylar ne zaman başlıyor?
İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran rahmet, mağfiret, yenilenme ve arınma mevsimi üç ayların başlamasına çok az bir vakit kaldı. Bu sebeple "Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusu sıkça sorulmaya başladı. Üç aylar, Regaib gecesiyle başlar; Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç aylar kandiller ne zaman? 2021 üç aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman giriyor? İşte üç aylar takvimi...
Giriş Tarihi: 29.01.2022
18:51
📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar 2022 yılı içinde 2 Şubat günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat'ta başlayan üç aylar 1 Mayıs itibariyle sona erecek.
📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kıymetli zaman dilimini ihya etmek ve bir sonraki üç aylara kavuşmak her Müslümanın bir duası ve temennisidir.
📌 Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regaib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır.
Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir?
Üç aylarda bulunan geceler nelerdir?
📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarında tövbe kavramı Regaib gecesi, Miraç hadisesi Miraç gecesi, mağfiret Berat gecesi ve rahmet mefhumu bin aydan hayırlı Kadir gecesi ile karşılık bulur.
📌 Halk arasında kandil olarak da adlandırılan bu zaman dilimleri; müminlerin ibadethaneleri doldurduğu, zikirle meşgul olduğu, Hak Teala'ya yöneldiği gecelerdir.
Üç aylar resimli mesajları
📌 Tövbe kapılarının açıldığı bu mübarek günler, Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Üç ayları ibadet, dua ve zikirle geçirmek çok önemlidir.
📌 Bu mübarek aylarda bilhassa Kandil gecelerinde müminlerin nafile namazlar kılması çok faziletlidir.
Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir?
📌 Müslümanlar kandil gecelerinde Yüce Allah'a (CC) daha yakın olmak ve günahlardan arınmak maksadıyla camileri doldurur.
Receb ayının ilk Cuma gecesi; 3 Şubat, Regaib Kandili
Receb ayının 27. gecesi; 27 Şubat, Miraç Kandili
Şaban ayının 15. gecesi; 17 Mart, Berat Kandili
Ramazan ayının 27. gecesi; 27 Nisan Kadir gecesidir.
📌 Bu gecelerden en makbulü şüphesiz Kadir gecesidir. Yüce Allah (CC) Kadir gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de,
buyurarak bu muhterem gecenin önemini izah eder. "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."
Kadir Suresi 1-3 Ayetler
Kadir Suresi 1-3 Ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
📌 Recep ayının ilk haftası perşembeyi cumaya bağlayan geceye, Allah Teala'nın kullarına rahmeti mağfiret, lütuf ve sevabı bol bol verdiği anlamında Regaib Gecesi / Kandili denir.
📌 Regaib Kandili / Gecesi manevi bir mevsim olan üç ayların başlangıcındaki ilk kutsal zaman dilimi olarak kabul edilir.
📌 Regaib gecesi dua, tövbe ve ibadetlerle ile geçirilir. Yüce Allah'ın (CC) bu gece insanlara karşı her zamankinden daha fazla bağışlayıcı olduğu düşüncesiyle ibadet edilir.
Regaip Kandili'nin önemi, anlamı ve fazileti