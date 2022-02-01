Üç Aylar Duası ve Anlamı... Peygamberimizin Üç Aylar Duası
Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Takva duygusuyla Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımız hayırlı davranışları arttırmamız için hem bir muhasebe dönemi hem de fırsattır. Bu kutsi mübarek gecelerle doludur. Recep ayında, Regaib ve Mi'rac Kandili, Şaban ayında Berat Gecesi, Ramazan ayında ise Kadir gecesi vardır. Peki, Üç ayların önemi nedir? Üç ayların başında hangi dualar okunur? Üç aylarda çekilen tesbihler nelerdir? Üç ayların tesbihi nasıl başlanıyor? Üç Aylar Duası ve Anlamı... Peygamberimizin Üç Aylar Duası...
Giriş Tarihi: 01.02.2022
08:48
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Üç aylar, Allah'ın rahmetinin, bağışlamasının, kereminin müminlere bol bol ikram edildiği zaman dilimleridir. Recep ayı, içinde Regâib ve Mi'rac gecelerini saklarken, Şâban ayı B erât gecesi ile taçlanmaktadır. Bu zaman dilimlerinde Rabbimiz bizden; bol bol tefekkür etmemizi, zamanın değerini idrak etmemizi ve ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmemizi ister.
◾ kişinin kendisini maddi ve manevi olarak, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına hazırlamasından ileri gelmektedir. Üç ayların başlangıcıyla Ramazan öncesi Müslüman kimsenin nafile oruçlarını çoğaltması, ibadet ve zikirlerini artırması öğütlenmiştir. Üç ayların önemi,
Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?
Üç ayların başında hangi dualar okunur?
◾ İslam dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü üç aylar, Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde, gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunar.
◾ Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini veren
Cenâb-ı Hakk'a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkânını yakalarız. Bu gecede Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı yeniden gözden geçirir, irademizi yenileriz. Regaip Kandilinde
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in Recep ayının girişiyle birlikte; " şeklindeki duası, Ramazan ayının yaklaştığının müjdecisi niteliğinde olan üç aylar başlangıcına verdiği öneme ve bu zamanları görebilmesinin verdiği mutluluğa işaret etmektedir. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle."
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Üç Aylar Duası Arapça
اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
📌 Üç Aylar Duası Okunuşu
"Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân."
📌 Üç Aylar Duası Anlamı
"Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle."
2022 Dini Günler: 2022 Kandil Takvimi
◾Recep ayının ilk gecesi
- perşembeyi cumaya bağlayan gece- Regâib gecesi, 27. gecesi Mirac gecesidir.
◾Şabân ayının 15. gecesi
Berat gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir.
◾İslâm'ın beş temel esasından biri olan oruç da Ramazan ayında tutulur.
https://www.instagram.com/p/CYyKsMWoPsr/
Üç Aylar Duası ve Anlamı...
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Peygamber Efendimiz, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat, Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun ibadetlerdir.