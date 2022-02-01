Üç Aylar Duası ve Anlamı... Peygamberimizin Üç Aylar Duası

◾ Üç aylar, Allah'ın rahmetinin, bağışlamasının, kereminin müminlere bol bol ikram edildiği zaman dilimleridir. Recep ayı, içinde Regâib ve Mi'rac gecelerini saklarken, Şâban ayı Berât gecesi ile taçlanmaktadır. Bu zaman dilimlerinde Rabbimiz bizden; bol bol tefekkür etmemizi, zamanın değerini idrak etmemizi ve ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmemizi ister.

◾ Üç ayların önemi, kişinin kendisini maddi ve manevi olarak, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına hazırlamasından ileri gelmektedir. Üç ayların başlangıcıyla Ramazan öncesi Müslüman kimsenin nafile oruçlarını çoğaltması, ibadet ve zikirlerini artırması öğütlenmiştir.

Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?