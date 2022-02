Üç Aylar aşırları

Arapça'da "on" manasına gelen Aşr, Kur'an-ı Kerim'in bir cemaat içinde sesli olarak okunan ve genellikle orta uzunluktaki on ayet kadar olan bölümlerine denir. Kur'an'ı öğrenme ve ezberleme çalışmasının onar âyetlik bölümler halinde yürütülmesiyle ilgili ilk uygulamanın Hz. Peygamber tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber'in bir gece yarısı namaz için kalkıp önce Âl-i İmrân sûresinin son on âyetini okuduğu da rivayet edilmiştir. İslam dünyasına her yıl manevi iklimler getiren ve Ramazan ile sonlanan mübarek üç aylarda okuyabileceğiniz aşırları sizler için derledik.