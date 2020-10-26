Şiirleriyle İslam'a hizmet eden sahabe: Ka'b Bin Malik

📌 Şiirleriyle Allah'ı ve Resulü'nü savunan Ka'b, Hz. Peygamberin şairi sıfatıyla anılırdı. Kasidelerinde İslam askerlerinin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları övdü. Sonraki savaşlarda da yiğitlik göstereceklerini söyleyerek müşriklerin moralini bozdu. Öyle ki Devs kabilesinin onun şiirlerinden etkilenerek İslam'ı kabul ettiği belirtilir.

▶ Onun yazdığı şiirler hemen dilden dile dolaşır ve müşrikleri derinden sarsardı. Resulullah (sav), Kâ'b'ın şiirini över ve "Sen şiir işini iyi yapıyorsun" derdi.