Sabır ve tahammül arasındaki ince çizgi

🔸 Sabır kavramı hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde sıklıkla yer alan alan bir mefhum olarak farklı yerlerde farklı anlamları ifade etmek için kullanılır. Sabır, hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde kimi zaman bir nimet olarak zikredilirken kimi zamansa dayanma gücü olarak kendisine yer bulur.

"Ant olsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek sureti ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele."

(Bakara suresi 155. ayet)

"Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi"

(Buhârî 50, Müslim, 124)