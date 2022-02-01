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Resimli üç aylar mesajları! Dualı, yazılı, uzun, kısa üç aylar mesajları 2022

Üç aylar, manevi yenilenme ve arınma mevsimidir. Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlıyor, 3 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zamanları bol ibadetle geçirmek gerekir. İşte sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel üç aylar mesajları... Whatsapp ve Instagram için üç aylar sözleri, mesajı... Dualı, yazılı, uzun, kısa üç aylar mesajları 2022...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 18:23
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Şuhûr-u selasenizi (üç aylarınızı) şimdiden tebrik eder; sizlere, ailenize, ülkemize ve alem-i İslam'a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim...

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Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, üç aylarınız kutlu olsun.

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Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."

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Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

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