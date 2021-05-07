Resimli Kadir gecesi sözleri ve mesajları... 2021 Kadir Gecesi mesajları!

Müslümanların heyecanla beklediği Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş bu hayırlı günde ibadetlerini yerine getirip dualarını ederek yüce Allah'tan af dileyecekler. Sizde dua dolu dileklerinizi Kadir Gecesi mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel, kısa Kadir gecesi sözleri ve mesajları...