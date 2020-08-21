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Resimli Cuma mesajları 2020! En güzel, anlamlı, yeni Hayırlı Cumalar mesajları!

Resimli Cuma mesajları, mübarek bir gün olan Cuma günleri Müslümanların birbirlerini tebrik etmek için attıkları mesajlardır. İslam dininde Cuma, kişilerin bir araya gelerek cemaatle namaz kıldığı bir gündür. Cuma vaktinde duaların kabul olduğu gizli bir an vardır, bu nedenle Müslümanlar da dualarının kabul olması için birbirlerine iyi niyet temennilerinde bulunur, dua ve niyazlarını dile getirirler. Bu Cuma da WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralarda Hayırlı Cumalar mesajı paylaşacaklar. İşte, resimli Cuma mesajları! 2020 en güzel Hayırlı Cumalar mesajları! Resimli, yazılı ve anlamlı en yeni Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:24
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Resimli Cuma mesajları, Müslümanların sevdiklerine "hayırlı cumalar" temennisinde bulundukları mesajlardır. Bu sayede mübarek Cuma gününü tebrik eder, dualarının kabul olması niyazını dile getirirler. Cuma günü, İslam'da büyük değer verilen, Müslümanların bir araya gelerek cemaat halinde ibadet ettikleri gündür. Cuma gününde, pek çok kişi birbirine Cuma mesajı atar. Ayetli, dualı, resimli, anlamlı en güzel ve en yeni Cuma mesajları, WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi mecralarda paylaşılır. İşte hayırlı cumalar mesajı atmak isteyenler için en güzel cuma sözleri ve anlamlı cuma mesajları...

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Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekâmül ve metanet ihsan eyle. Âmin! Cumanız mübarek olsun.

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Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Seçkin hafızlardan sure ve mealleri dinlemek için tıklayın.

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Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Hayırlı Cumalar.

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Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Âmin! Tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur?

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