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  • Kandil mesajları 2022: Regaip Kandili mesajları, uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Kandil mesajları 2022: Regaip Kandili mesajları, uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Manevi bir bereket iklimi olan üç aylar içerisinde hayırlı geceleri, mağfiret yüklü zaman dilimlerini barındırıyor. Nitekim Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, üç ayların ilk kandil gecesidir. Müminlerin ibadethaneleri doldurarak Yüce Allah'a sığındıkları bu manevi liman, aynı zamanda yakınlarımızı sevindirmek için bir vesiledir. Sizler için yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, manalı, resimli, uzun ve kısa, anlamlı Regaip Kandili mesajlarını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 21:24
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Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı
Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Dert bildiklerimiz deva, deva bildiklerimiz dert olabilir. Muhakkak ki hayırlı olanı yalnızca Allah (CC) bilir. Yüce Allah (CC) bizleri ferahlığa, İslam âlemini rahmet dolu çağlara çıkarsın.

Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

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Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı
Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Allah Teâla'nın bol bol rahmet ve mağfiret dağıttığı bu gecede birbirimize dua edelim. Unutmayalım ki müminlerin birbirlerine ettikleri dua bir rahmet vesilesidir.

Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?

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Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı
Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine girdiğimiz bu günlerde ilk kandil olan Regaib Gecesi'nde size ve ailenize iyi kandiller dilerim.

Üç Aylar Neden Önemli?

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Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı
Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Bu gece Allah'ın (CC) affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol istifade edebileceğimiz Regaib gecesi. Rabbim bizleri rahmet deryasına sığınan hayırlı kullarından eylesin.

Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları

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Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı
Regaip Kandili mesajları 2022: Uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Rahmet yağmurunun sağanaklar halinde yağdığı, üç ayların ilk kandil gecesinde dualarda buluşmak temennisiyle.

Üç ayların önemi ve fazileti

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