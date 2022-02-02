Kandil mesajları 2022: Regaip Kandili mesajları, uzun, resimli, manalı, kısa, dualı

Manevi bir bereket iklimi olan üç aylar içerisinde hayırlı geceleri, mağfiret yüklü zaman dilimlerini barındırıyor. Nitekim Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, üç ayların ilk kandil gecesidir. Müminlerin ibadethaneleri doldurarak Yüce Allah'a sığındıkları bu manevi liman, aynı zamanda yakınlarımızı sevindirmek için bir vesiledir. Sizler için yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, manalı, resimli, uzun ve kısa, anlamlı Regaip Kandili mesajlarını bir araya getirdik.