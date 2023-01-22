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Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?

Üç aylar olarak bilinen zaman diliminin ilk durağı Recep ayı... En kıymetli ay olarak bilinen Ramazan-ı Şerif'e öncülük eden muhterem aydır Recep. Üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 23 Ocak Pazartesi başlayacak. Aynı zamanda Haram aylardan biri olan Recep ayı, nafile ibadetlerle dolu bir vakittir. Recep ne demek? Recep ayı faziletli, anlamlı, manalı ve sıklıkla ibadet edilen bir aydır. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili'ni de bünyesinde barındıran Recep ayı ne demektir, önemi nedir?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 14:30
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Recep ne demek?

🔹 Recep Ayı, gerek İslamiyetten önce de İslam'dan sonra da mukaddes olarak kabul edilen bir aydır. Receb kelimesi sözlükte, "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarını ihtiva eden "recb" kökünden gelir.

🔹 Bu sebeple, Receb, kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.

Haram aylar nedir?

Kan dökmenin yasak olduğu aylara verilen isimdir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları haram aylar olarak bilinir.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

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Recep ayı anlam ve önemi nedir?

🔹 Üç ayların ilki olması hasebiyle Recep ayı dini ve sosyal kültürümüzde çok önemli bir noktadadır. "Şuhur-i Salis" olarak bilinen Üç ayların ilki Recep ayıdır.

🔹 Milletimizin övünç kaynağı olan Osmanlılar, bu değerli ayı Receb-i Şerif olarak anmış ve tarihi kaynaklara da bu şekilde aksettirmişlerdir.

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🔹 Haram aylardan biri olan Recep, kan dökmenin dahi yasak olduğu bir manevi arınma ve temizlenme zamanıdır. Bu ay içinde yapılan ibadetler her zaman olduğu gibi bağışlanmamız için bir vesiledir.

🔹 Ayrıca Recep ayı, Regaib gecesini içerisinde barındırmasıyla da bilinir. Müminlerin, ibadethaneleri doldurarak Yüce Allah'a yöneldikleri bu gece, literatürümüzde ciddi yer tutar.

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Recep ayı faziletleri

🔹 Manevi seferimiz olan Üç ayların ilki Recep ayı, müminler nezdinde müstesna bir mevkidedir. Resulullah (SAV), Recep ayı geldiğinde şöyle dua ederdi:

"Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramadân"

"Allah'ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!"

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)

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🔹 Recep, Şaban ve Ramazan ayları kulluk bilincine varabilmemiz, dünyadan yüz çevirerek hisli bir yürek ile Allah Teala'ya yönelebilmemiz noktasında çok önemlidir.

🔹 Bu minvalde fazilet yönü kuvvetli, Üç ayların ilki olan Recep ayı içerisinde çokça ibadet ederek Hak Teala'nın rızasını gözetmeliyiz.

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