Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Ramazan ayının simgelerinden biri şüphesiz pidelerdir. İftarı geç açma ihtimaline karşı bile uzun pide kuyruklarına girilir, taze ve sıcak pideler alınır. Peki, pide yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Evde Ramazan pidesi yapılır mı? Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte, tüm bunların cevabını sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 09.03.2024
11:49
RAMAZAN PİDESİ
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Ramazan ayının en önemli simgelerinden ve vazgeçilmezlerinden biri pidedir. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayında pide, bu dönemde ayrıca bir lezzetli olmaktadır.
◾ Lezzet ve bereket ayı olan Ramazan'ın olmazsa olmazı pidenin kokusu sokakları sarar. Peki,
Ramazan pidesinin tarihi nedir? Ne zamandan beri yapılıyor ve tarifi nedir?
PİDENİN KELİME KÖKENİ
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Pide kelimesi Yunanca kökenlidir. Bu isim, pita sözcüğünden türemiştir. Pide , "ince ve yassı bir çeşit ekmek" manasına gelmektedir. Bu kelimeden; pideci, pideli ve pideli kebap gibi isimler oluşmuştur.
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Kim bilir, daha nice bin Müslüman'ın evinde bu ramazan iftar, reçel, simit, pide yerine böyle göz yaşlarıyla karşılanmıştır
(Rûşen Eşref Ünaydın)
RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR
PİDE KELİMESİ NEREDEN GELMEKTEDİR?
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Pide sözcüğü aynı zamanda foduladan gelmektedir. Fodula ise bir çeşit ekmektir. Osmanlı mutfağının güzide mirası fodula, Ramazan pidesine benzer biçimde ince, fazla mayalanmış özsüz hamurdan yapılan ve kolay kopma özelliğine sahip bir çeşit ekmektir.
"Osmanlı mutfağının güzide mirası fodula, Ramazan pidesine benzer biçimde ince, fazla mayalanmış özsüz hamurdan yapılan ve kolay kopma özelliğine sahip bir çeşit ekmekti. İmaretlerde, saray mutfağında, İstanbul'daki diğer bazı saraylarda ve yeniçerilere ait fırınlarda pişirilen fodulanın bir kısmı görevlilere maaşları ile birlikte sepet içinde istihkakına göre tayın olarak dağıtılırdı."
OSMANLI'DA PİDE
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İmaretlerde, saray mutfağında, İstanbul'daki diğer bazı saraylarda ve yeniçerilere ait fırınlarda pişirilen fodulanın bir kısmı görevlilere maaşları ile birlikte sepet içinde istihkakına göre tayın olarak dağıtılırdı.
◾ Bir kısmı da medrese talebeleri ile tekke müridleri ve fakirlere dağıtılırdı. Bu ekmeğin pişirilip dağıtılması için resmi bir teşkilat dahi oluşturulmuştu.
RAMAZAN PİDESİNİN HAMURU
◾ Manevi hayatımızın lezzet sembollerinden biride
Ramazan'ın simgesi olan pidedir. Ramazan aylarının değişmez ve en önemli konuğu pide, mayalı hamurdan yapılır.
◾ Pideler genelde yuvarlak tiplidir. Pide hamurunun, ekmek hamuruna oranla daha
"cıvık" olması gerekir. Genelde pideler fırına verilmeden önce, kuru çıkmasın diye üzerine fırıncıların "şifa" adı verdikleri bir sıvı sürülür. Eğer pideye yumurta sürülüyorsa "şifa" sürülmemesi gerekmektedir.