Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep’in hayatı…

Peygamberimizin dünyaya gelen ilk kızı olan Hz. Zeynep, annesi Hz. Hatice ve kardeşleriyle birlikte İslam ile müşerref olan ilk Müslümanlardandı. Eşi Ebu'l As, İslam'ı kabul etmemiş; ancak müşriklerin baskılarına karşın onu boşamayı düşünmemiş ve inancına karışmamıştı. Bununla beraber Ebu'l As, Hicret için Hz. Zeynep'e izin vermemiş; Bedir Savaşı'nda Müslümanlara esir düşünce kendisini kurtarmak üzere Hz. Zeynep'in gönderdiği fidye iade edilerek Resulullah'ın sevgili kızını Medine'ye göndermesi istenmişti. Hz. Zeynep'in bu yolculuğu acı ile başlamış ve vefat nedeni hicret esnasında gerçekleşen bu olaydan kaynaklandığı için şehit sayılmıştı. Peki, Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep'in hayatı…