Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep’in hayatı…
Peygamberimizin dünyaya gelen ilk kızı olan Hz. Zeynep, annesi Hz. Hatice ve kardeşleriyle birlikte İslam ile müşerref olan ilk Müslümanlardandı. Eşi Ebu'l As, İslam'ı kabul etmemiş; ancak müşriklerin baskılarına karşın onu boşamayı düşünmemiş ve inancına karışmamıştı. Bununla beraber Ebu'l As, Hicret için Hz. Zeynep'e izin vermemiş; Bedir Savaşı'nda Müslümanlara esir düşünce kendisini kurtarmak üzere Hz. Zeynep'in gönderdiği fidye iade edilerek Resulullah'ın sevgili kızını Medine'ye göndermesi istenmişti. Hz. Zeynep'in bu yolculuğu acı ile başlamış ve vefat nedeni hicret esnasında gerçekleşen bu olaydan kaynaklandığı için şehit sayılmıştı. Peki, Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep'in hayatı…
Giriş Tarihi: 06.05.2021
16:57
🔸 Resul-i Ekrem Efendimizin (sav)
dünyaya geldi. ilk kızı olan Hz. Zeynep, Hicret'ten 23 yıl önce Mekke'de
🔸 Hz. Zeynep, Peygamberimizin (sav) nübüvvetine inanan,
oldu. annesi Hz. Hatice ve kardeşleri ile ilk Müslümanlardan
🔸 Teyzesi Hale bint Huveylid'in oğlu Ebu'l Âs ile evlenmiş;
belirtilmiştir. bu evliliğin İslam'dan önce ya da İslam'ın ilk yıllarında gerçekleştiği
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Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice
HZ. ZEYNEP’İN EŞİ MÜSLÜMAN OLMADI
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küçük yaşta evlilik teklifinin olumlu karşılanarak söz kesilmiş olması ihtimal dâhilinde görülmüştür. Cahiliye döneminde evlenmeleri uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiş;
🔸 Ebu'l Âs, Mekke'nin zenginlerindendir ve
sonucu çıkarılmaktadır. kendisine emanet bırakılmasından güvenilir bir kimse olduğu
🔸 Hz. Zeynep'in
eşinin dini inancına da karışmamıştır. Müslüman olması yönündekini teklifini kabul etmeyen Ebu'l Âs,
🔸 Müşrikler
bunu gerçekleştirdiği takdirde istediği kızla evlendirmeyi vadetmişler ancak o buna razı olmamış ve eşini boşamayacağını ilan etmiştir. Ebu'l Âs'a Hz. Zeynep'i boşaması için baskı yapmışlar,
EŞİ HİCRET İÇİN HZ. ZEYNEP’E İZİN VERMEDİ
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) ve
Hz. Zeynep ise eşinin izin vermeyişi nedeniyle Mekke'de kalmıştır. diğer çocukları Mekke'den Medine'ye hicret etmiş;
🔸 Eşi Ebu'l Âs,
ve esir düşmüştür. Bedir Savaşı'na müşriklerin safında katılmış
🔸 Esirlerin özgür bırakılması için müşrikler fidye gönderdikleri zaman
yollamıştır. Hz. Zeynep de bir miktar mal ve annesinin evlenirken armağan ettiği gerdanlığı
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ve ashabından gerdanlıkla beraber gönderilen malın iade edilmesini, Ebu'l Âs'ın da serbest bırakılmasını istemiştir. Resul-i Ekrem (sav), gerdanlığı görünce duygulanmış
🔸 Allah Resulü (sav), damadı Ebu'l Âs'ı
özgür bırakmıştır. Mekke'ye ulaştığında Hz. Zeynep'i Medine'ye göndermesi şartıyla
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YOLA ÇIKTIĞINI ÖĞRENİNCE PEŞİNE DÜŞTÜLER
🔸 Ebu'l Âs,
izin vermiştir. serbest bırakılmasının ardından Hz. Zeynep'in Medine'ye hicretine
🔸 Hz. Zeynep, eşinin kardeşi Kinâne ile
yola çıkmıştır. Medine'ye gitmek üzere
🔸 Mekke'nin dışında bulunan Batn-ı Ye'cec civarında,
teslim edilecektir. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından gönderilen Zeyd bin Harise ve ensardan bir sahabiye
🔸 Ancak
Hebbâr bin Esved ve Nafi' bin Abdükays, kendilerine yetişmiştir. bazı Kureyşliler onun yola çıktığını öğrenmiş ve peşine düşmüşler;
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HZ. ZEYNEP DEVENİN ÜZERİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ
🔸 Hebbâr, mızrak ile Hz. Zeynep'in bindiği deveyi ürkütmüş;
Hz. Zeynep bir kayanın üzerine düşmüştür.
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kaburga kemiği kırılmış ve ölünceye dek bu kırığın acısını hissetmiştir. Hz. Zeynep'in karnındaki çocuk düşmüş,
🔸 Ebu Süfyan, Kinane'ye
gözleri önünde alıp götürmesinin doğru olmadığını belirtmiştir. Kureyşlilerin düşmanı olan birinin kızını
🔸 Geceleyin yola çıkmalarının daha uygun olacağını söylemiş;
teslim etmiştir. Kinane de gece yolculuğu ile Hz. Zeynep'i Zeyd bin Harise'ye
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