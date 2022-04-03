Peygamber Efendimiz’in (SAV) Ramazan ayında ettiği dualar

🔸 Mü'min Suresi 60. ayet-i kerimeyi tefsir eden bazı alimler şöyle derler: Cenabı-ı Hakk'a ettiğimiz dualarımızın bazıları hemen, bazıları uzun sürede, bazıları zahirde hiç kabul olmaz. Ancak biz aciz kullar olarak neyin bizim için hayır neyin bizim için şer olduğunu bilemeyiz. Resulullah (SAV) yine bir hadis-i şeriflerinde;

"Yeryüzünde bir müslüman Allâh'tan bir şey dilerse, günah olan bir şeyi istemediği veya akrabâsı ile alâkasını kesmeyi arzu etmediği müddetçe, Allâh Teâlâ onun murâdını mutlakâ yerine getirir veya ona vereceği şey kadar kötülüğü kendisinden uzaklaştırır." buyurdu.

Sahabe-i kiramdan bir kimse:

"–O takdirde biz Allah'tan çok şey isteriz!" deyince Peygamber Efendimiz (SAV):

"–Allâh'ın lutfu sizin istediğiniz şeylerden daha geniştir." buyurdu.

(Tirmizî, Deavât, 115/3573; Ahmed, III, 18)

Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Evde teravih namazı kılınışı...