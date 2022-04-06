Oruçlarda tetabu nedir? Orucu fasılasız tutmak ne anlama gelir?
Ramazan sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu mübarek zaman diliminde Müslümanlar için birçok fırsat ve hayır kapıları mevcuttur
. Böylesine hayırlı bir ayın içindeyken müminler orucun anlamı ve çeşitleri öğrenmesi gerekir. Peki, oruçlarda tetabu nedir? Orucu fasılasız tutmak ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 06.04.2022
16:44
Oruçlarda tetabu nedir?
✳ Müslümanlarca
sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazan'ın içinde barındırıdğı en büyük kıymetlerden biri de yardımlaşmadır. İnsan verdikçe çoğalır ve de artar. Böylesine hayırlı bir ayın içindeyken orucun anlamını ve çeşitlerini de öğrenmeli ve de aktarmalıyız.
✳ Tetabu,
orucu fasılsız tutmak anlamına gelir. Bu terim ile orucun mahiyetini tanımalı ve uygulamaya gayret etmeliyiz.
Rahmet ayı Ramazan'da aradığınız her şey Fikriyat'ta!
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Farz olan oruçlar nelerdir?
↪ Farz olarak tutulması lâzım gelen oruçlar on üç tânedir. Bunlardan yedi tânesinde
tetâbû (arka arkaya fâsıla vermeksizin orucu tutmak) şarttır. Bu yedi kısım oruç şunlardır:
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: Bu ayın baştan sona kadar günler arasını ayırmaksızın Ramazan ayı orucu oruç tutulması farzdır.
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Hatâ ile ölüme sebebiyet vermekten dolayı îcâp eden kefârettir. İki ay arka arkaya oruç tutmaktır. Bir ava mermi atarken insana isâbet edip ölümüne sebebiyet verilmesi sonunda lâzım gelen kefârettir. Katil kefâreti:
On bir ayın sultanı Ramazan'ın fazilet ve önemi
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İki ay oruç tutmaktan ibârettir. Zihar kefâreti: Zihar bölümünde keyfiyeti açıklanmıştır.
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Şarta bağlı yemini bozmaktan dolayı gereken üç günlük bir oruçtur. Yemin kefâreti:
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Arka arkaya iki ay oruç tutmaktan ibârettir. Ramazan'da orucu kasten bozmaktan icâp eden kefâret:
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: "Falan işim olursa, Muayyen adak (nezir) Şâban ayında oruç tutacağım" diye adakta bulunmaktır. İş olduğu zaman Şâban ayını arka arkaya tutmak gerekir. Bir ay oruç tutacağım şeklinde söylenirse, bunda tetâbû şart olmaz.