Mevlid kandilinde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler...
İslam alemi için çok önemli olan Mevlid Kandili, bu gece idrak edilecek. Bu geceyi Müslümanlar ibadetlerle ve okudukları Kur'an-ı Kerim ihya edecek. Peki, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler nelerdir? İşte Mevlid Kandil'nde çekilecek zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 16.10.2021
18:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
18:41
İslam alemi için çok önemli olan Mevlid Kandili, bu gece idrak edilecek. Bu geceyi Müslümanlar ibadetlerle ve okudukları Kur'an-ı Kerim ihya edecek. Peki, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler nelerdir? İşte Mevlid Kandil'nde çekilecek zikir ve tesbihler...
➡ Efendimize salavat getirmek için bir sebep ve güne ihtiyaç yoktur. Müslümanlar tarih boyunca iyi ve kötü günlerinde Resul-i Ekrem'e salavat getirerek zikirde bulunmuşlardır. Mevlid Kandil'inde de Efendimize (SAV) "Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed" diyerek salavat getirmek gerekir.
➡ Resulallah,
"Bu benim doğduğum ve bana vahiy indirilen gündür" buyurarak Mevlid gecesine dikkat çekmiştir. (Müslim, Sıyâm", 197 / Ebû Dâvûd, "Savm", 54)
Mevlid Kandili gecesinde çekilecek zikirler
Allah Teâlâ'yı tüm mevcudat, daima zikreder. Müslümanlar da yaptıkları zikirlerin dışında muhterem olarak atfedilen gün ve gecelerde daha fazla zikir ve tesbihatta bulunarak bir rahmet vesilesi oluşturmaya gayret ederler.
Bu gece yapılacak bazı zikirler;
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"La İlahe İllallah"
➡ Efendimiz (SAV) "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur. (Tirmizi, 3383) Bu sebepten dolayı bu gece bolca "La İlahe İllallah" lafzını zikretmek eftaldir.
Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler
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Sübhânallâhi ve bi Hamdihi"
➡ Resulallah bir hadis-i şerifinde "Allah'ı hamd ile tesbih ederim" (Buhârî, Deavât, 65) buyuruyor. Bizler de bu kıymetli gecede Yüce Allah'ı (CC) bol bol zikretmeliyiz.
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed
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"Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed"
➡ Allah Teâla Ahzab suresinde, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." buyurur. Bu minvalde Mevlid Kandili'nde Efendimize (SAV) çokça salavat getirmek gerekir.
Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh
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Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh"
➡ Efendimiz bu zikir için,
"Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir" (Tirmizî, Daavât, 57, 119) buyurur. O halde Mevlid Kandil'inde çokça " Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh" demek gerekir.