Kurban Bayramı 2022? Kurban Bayramı ne zaman?

➡ Yaklaşmak ve Allah'a (CC) yakınlık sağlamaya vesile kılınan şey anlamlarına gelen kurban, mal ve candan fedakarlık ederek bizi Allah'a (CC) yaklaştıran en mühim ibadetlerdendir.

➡ Aynı anda tüm dünya Müslümanları tarafından ifa edilecek mübarek günler, yeryüzünde Allah'a olan kulluğun yekun bir şekilde tezahürü niteliğini taşıyor.