Kurban Bayramı 2022? Kurban Bayramı ne zaman?
Müslümanlar için büyük bir ehemmiyete sahip Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yılın ikinci dini olarak idrak edilen Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Bu kapsamda hazırlıklarını yapan vatandaşlar için, Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihe denk geldiği büyük bir merak konusu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri...
Giriş Tarihi: 06.07.2022
17:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
17:26
➡ Yaklaşmak ve Allah'a (CC) yakınlık sağlamaya vesile kılınan şey anlamlarına gelen
kurban, mal ve candan fedakarlık ederek bizi Allah'a (CC) yaklaştıran en mühim ibadetlerdendir.
➡ Aynı anda tüm dünya Müslümanları tarafından ifa edilecek mübarek günler,
yeryüzünde Allah'a olan kulluğun yekun bir şekilde tezahürü niteliğini taşıyor.
İyilik mafyası
➡ Ayrıca müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları mübarek Kurban Bayramı günleri her ailede,
yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve mutluluk duygularının tazelendiği bir mevsim olacak.
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9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı, İstanbul için saat 06.15'te kılınan Bayram namazının akabinde başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri
➡ 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
Hanefilere göre kurbanlıklar bayramın 3. günü akşamına kadar devam kesilebilirken, Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilecek.
↪ Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi ↪ Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar ↪ Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi ↪ Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Bayram sizin için neyi ifade ediyor?
Kurban ibadetinin fazileti
➡ Bayramda kılınan toplu kılınan bayram namazıyla Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik gelişir, kardeşlik duyguları had safhaya ulaşır.
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Sünnet olan bayram hutbesinin okunması, Müslümanların hep bir dille bu mübarek günde Allahu Ekber nidalarını zikretmesi toplumda müthiş bir ibadet duygusu geliştirir.
Padişahların asırlık geleneği: Bayram alayı