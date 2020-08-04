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Kunut duaları ve anlamı... Kunut duaları yerine ne okunur?

Kunut duaları ve anlamı, pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. İslam dinine mensup kişiler için namaz, ibadetlerin en önemlisidir. Kunut duaları, yatsı namazından sonra kılınan ve vacip bir namaz olan vitir namazında okunan bir duadır. Kunut duaları, vitir namazının son rekatında ara tekbirden sonra okunur. Kunut duaları yerine başka dualar okunarak da vitir namazı tamamlanabilir. Peki, Kunut duaları yerine ne okunur? Kunut duaları ne zaman okunur? İşte, Kunut duaları ve anlamı… Kunut duaları okunuşu…

Giriş Tarihi: 04.08.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 21:06
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VİTİR NAMAZINDA OKUNAN KUNUT DUALARI
VİTİR NAMAZINDA OKUNAN KUNUT DUALARI

Kunut duaları ve meali merak edilen konulardan biridir. Kunut duaları, Müslümanlar için önemli bir duadır ve vitir namazı kılarken okunur. Hanefilere göre kunut duaları yalnız kılınan namazlarda olduğu gibi cemaatle kılınan namazlarda da içinden okunur. İslam fakihleri, kunut dualarının kıtlık, salgın hastalık, düşman saldırısı gibi genel felaket arz eden durumlarda da okunmasını tavsiye etmişlerdir.

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KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?
KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?

Beş vakit namazın sonuncusu olan vitir namazının 3. rekâtında sureden sonra ara tekbir getirilir ve Kunut duaları okunur. Vitir namazında okunabilmesi için Kunut dualarının ezbere bilinmesi gerekir.

Vitir namazında Kunut duası bilmeyenler ne okumalı?

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KUNUT DUALARI VE ANLAMI
KUNUT DUALARI VE ANLAMI

Vitir namazında diğer namazlardan farklı olarak son rekâtta ara tekbirden sonra Kunut duaları okunur. Kunut duaları okunuşu ve meali şöyledir:

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KUNUT DUALARI ARAPÇA OKUNUŞU
KUNUT DUALARI ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhümme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra küllehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

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Allâhümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nehşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhik.

Evvabin namazı ne zaman, nasıl kılınır?

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