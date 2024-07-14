Kelam ve ahlak alimi Hüccetü'l-İslam: İmam-ı Gazali
Kelam ve ahlak alimi Hüccetü'l-İslam: İmam-ı Gazali
İslam mütefekkiri Gazali, "Hüccetü'l-İslam" olarak anılmaktadır. O, birçok alim tarafından İslam aleminin ışığı olarak nitelendirilir. İmam Gazali, Avrupalı filozofların "dünyanın tepsi gibi düz olduğunu" iddia ettikleri dönemde ilim ve felsefeyi İslam dünyasına tanıtmış ve büyük bir uyanışa vesile olmuştur. İşte, kelam ve ahlak aliminden altı çizili cümleler...
Giriş Tarihi: 14.07.2024
12:52
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
13:19