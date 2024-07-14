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Kelam ve ahlak alimi Hüccetü'l-İslam: İmam-ı Gazali

İslam mütefekkiri Gazali, "Hüccetü'l-İslam" olarak anılmaktadır. O, birçok alim tarafından İslam aleminin ışığı olarak nitelendirilir. İmam Gazali, Avrupalı filozofların "dünyanın tepsi gibi düz olduğunu" iddia ettikleri dönemde ilim ve felsefeyi İslam dünyasına tanıtmış ve büyük bir uyanışa vesile olmuştur. İşte, kelam ve ahlak aliminden altı çizili cümleler...

Giriş Tarihi: 14.07.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 13:19
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Eğer insanın gücüne, kuvvetine bakarsan insandan daha aciz ne olabilir ki? Ölümün hakikati bilinmeyince ahiretin hakikatini kimse bilemez.

İmam Gazali

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Dünya nimetlerini görmüyor musun, sanki Allah'ın (CC) gazabına uğramışlar gibi hep ehlil olmayan ellere düşmüşlerdir.

İmam Gazali

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İyilik şu üç şeyde belirir: Dilde, bakışta ve sükutta.

İmam Gazali

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İnsanlar ibadet ve itaatleri sayesinde nefislerinin karanlıklarından kurtulup Allah'ın nuru ile tanışır, ahirette müttakiler için hazırlanmış olan hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hayal edemeyeceği nimetlerden yararlanır.

İmam Gazali

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Çünkü dünyanın ziynet ve süsünü görüp duran bir kimse ya buna bakarak dininden daha bir güç ve kuvvet kazanır, kesin iman elde eder ve buna bağlı olarak da sabretmesini bilir. Böylece sabrın acılığını ve sıkıntısını tatmaya da mecbur kalır. Bilindiği gibi sabır denilen şey, sabır bitkisinden çok daha acıdır.

İmam Gazali

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