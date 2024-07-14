Kelam ve ahlak alimi Hüccetü'l-İslam: İmam-ı Gazali

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Çünkü dünyanın ziynet ve süsünü görüp duran bir kimse ya buna bakarak dininden daha bir güç ve kuvvet kazanır, kesin iman elde eder ve buna bağlı olarak da sabretmesini bilir. Böylece sabrın acılığını ve sıkıntısını tatmaya da mecbur kalır. Bilindiği gibi sabır denilen şey, sabır bitkisinden çok daha acıdır.

İmam Gazali