Kabul olmayan dualar nedir?

4 /7 Kâfirler İçin Yapılan Dualar Kabul Olmaz













◾ Nuh peygambere kavmi ile birlikte eşi ve bir oğlu da iman etmemişti. Meydana gelen tufanda babasının çağrısına aldırmayan oğlu, gemiye binmemiş, bir dağa sığınır kurtulurum demişti (Hûd, 11/42–43). Buna rağmen Nuh (a.s.), iman etmeyen oğlunun kurtulması için Allah'a şöyle yalvarmıştı:

"Nûh, Rabbine seslendi: 'Rabbim, dedi, oğlum benim âilemdendir. Senin va'din/sözün elbette haktır ve sen hâkimlerin hâkimisin!"

(Hûd, 11/45)

Bunun üzerine yüce Allah, Nuh peygambere şöyle seslendi:

"Ey Nûh, dedi, o senin âilenden değildir. Çünkü o sâlih olmayan bir amelin sahibidir. Bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim!"

(Hûd, 11/46)

◾ Nuh (a.s.), bu ikaz üzerine şöyle dua etti:

"Nuh; 'Ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen, ben hüsrana uğrayanlardan olurum' diye niyazda bulundu"

(Hûd, 11/47)

◾ Yüce Allah, şu ayette Peygamberin münafıklar için yaptığı af dilemeyi kabul etmeyeceğini bildirmektedir:

"Onlar (münafıklar) için ister af dile, ister dileme, onlar için yetmiş defa af dilesen, yine Allâh onları affetmez. Böyledir, çünkü onlar, Allâh'ı ve elçisini tanımadılar/inkâr ettiler; Allah, yoldan çıkan kavmi doğru yola iletmez."

(Tevbe, 9/80)