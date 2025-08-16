Kabul olmayan dualar nedir?
Dualarımızın kabul edilip edilmediği konusu, manevi yaşamımızda merkezi bir yer tutar. Dini kaynaklara göre, yalnızca müminlerin belirli usul ve adaba uygun olarak ettikleri dualar makbuldür. İnanç dışı kişilerin veya rastgele yapılan yakarışların kabul görmemesi, duanın yalnızca bir dilek olmaktan öte, ilahi bir bağlantı kurma biçimi olduğunu gösterir. Peki, hangi dualar kabul görmez? Bu sorunun cevabı, duanın gücünü tam anlamıyla anlayabilmemiz ve manevi huzura erişebilmemiz için kritik öneme sahiptir. İşte, kabul olmayan dualar...
◾ İmansız insanların duaları kabul olmaz, çünkü dua bir ibadettir, ibadetlerin kabul olması için iman şarttır. (Mâide, 5/5; Beyyine, 98/5) İman olmadan yapılan ibadetler boşa gider, dolayısıyla dualar da boşa gider, kabul olmaz. Bu husus Kur'ân'da şöyle ifade edilmektedir:
"Kâfirlerin duası daima boşa çıkar."
(Râ'd, 13/14; Mü'min, 40/50)
◾ Kabul olması için duanın şuurlu olarak yapılması gerekir. Çünkü dua bir ibadettir, ibadetler ancak bilinçli olarak ve samimiyetle yapılırsa kabul olur. Şuursuzca ve gafletle yapılan dualar boşa gider. Şu hadis, gaflet ile yapılan duaların kabul olmayacağını beyan etmektedir:
"Biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez."
(Tirmîzî, De'avât, 66; bk. Hâkim, De'avât, No: 1817, I, 493)
◾ Allah'a isyan hâlinde yapılan dualar kabul olmaz. Meselâ içki içerken, kumar oynarken, gıybet ederken, hırsızlık yaparken, yalan söylerken yapılan dualar kabul olmaz. Aynı şekilde haram gıdalarla beslenen insanın duası da kabul olmaz. Haram gıdalar; insanın inancına, ameline ve ahlâkına olumsuz etki yapar, çünkü haram gıdalar ile beslenen insan, Allah'a isyan hâlindedir. Hem Allah'a isyan edeceksiniz, hem de Allah'tan bir istekte bulunacaksınız. Bu, tezat bir durumdur. Şu hadis, bu gerçeği ifade etmektedir:
"Üstü başı dağınık, toz toprak içinde yollara düşen, ellerini göğe açıp 'Ya Rabbi! Ya Rabbi!' diye yalvaran, buna karşılık; yediği, içtiği ve giydiği haram olan, haramla beslenen bir insanın duası nasıl kabul edilir?"
(Müslim, Zekât, 65)
◾ Nuh peygambere kavmi ile birlikte eşi ve bir oğlu da iman etmemişti. Meydana gelen tufanda babasının çağrısına aldırmayan oğlu, gemiye binmemiş, bir dağa sığınır kurtulurum demişti (Hûd, 11/42–43). Buna rağmen Nuh (a.s.), iman etmeyen oğlunun kurtulması için Allah'a şöyle yalvarmıştı:
"Nûh, Rabbine seslendi: 'Rabbim, dedi, oğlum benim âilemdendir. Senin va'din/sözün elbette haktır ve sen hâkimlerin hâkimisin!"
(Hûd, 11/45)
Bunun üzerine yüce Allah, Nuh peygambere şöyle seslendi:
"Ey Nûh, dedi, o senin âilenden değildir. Çünkü o sâlih olmayan bir amelin sahibidir. Bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim!"
(Hûd, 11/46)
◾ Nuh (a.s.), bu ikaz üzerine şöyle dua etti:
"Nuh; 'Ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen, ben hüsrana uğrayanlardan olurum' diye niyazda bulundu"
(Hûd, 11/47)
◾ Yüce Allah, şu ayette Peygamberin münafıklar için yaptığı af dilemeyi kabul etmeyeceğini bildirmektedir:
"Onlar (münafıklar) için ister af dile, ister dileme, onlar için yetmiş defa af dilesen, yine Allâh onları affetmez. Böyledir, çünkü onlar, Allâh'ı ve elçisini tanımadılar/inkâr ettiler; Allah, yoldan çıkan kavmi doğru yola iletmez."
(Tevbe, 9/80)
◾ İbadetlerin yalnız Allah'a yapılması gerekir. Yüce Allah, pek çok ayette duanın, sadece kendisine yapılmasını, kendisi ile birlikte başka ilâhlara dua, ibadet edilmemesini istemektedir. Şu ayetleri örnek olarak zikredebiliriz:
"Allah'la beraber başka tanrıya dua / ibadet etme. O'ndan başka tanrı yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz."
(Kasas, 28/88)
"Mescitler, Allah'a mahsustur. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın."
(Cin, 72/18)
"(Ey Peygamberim!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O'na ortak koşmam."
(Cin, 73/20; bk. Mü'minûn, 23/117)
◾ Birinci ayette, başka ilâhlara, ikinci ayette herhangi bir kimseye dua edilmemesi, üçüncü ayette sadece Allah'a dua edilmesi ve O'na hiçbir şeyin ortak koşulmaması emredilmektedir.
◾ Haksız yere yapılan dualar kabul olmayacağı gibi bir günahı işleme veya bir farzı terk etme konusunda yapılan dualar da kabul olmaz. Şu hadis bu hususu açıkça ifade etmektedir:
"Zulüm olan bir fiili işlemek veya akrabalık bağlarını koparmak için veya 'dua ettim de kabul edilmedi' demediği sürece müslümanın duası kabul olur."
(Ebû Ya'lâ, Zikir ve Dua, 132, No: 2811)