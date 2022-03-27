İslam tarihine güneş olup doğan üç Şems: Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi

☀️ Bütün toplumlar kendilerini yönlendirecek bilge şahsiyetlere ihtiyaç duyarlar.

☀️ İslam tarihinde bu vazifeyi üstlenen, isimlerinde de tebarüz ettiği üzere üç şahsiyet vardı:

Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi.

☀️ Biri Konya'da, biri Sivas'ta, biri Ankara'da tulu eden bu üç güneş, bulunduğu dönemde ve daha sonrasında Anadolu İslam topraklarını ilmin nurlarıyla ışıklandırdılar.

Şems-i Tebrizi'nin Makalat isimli eserinden alıntılar