İslam tarihine güneş olup doğan üç Şems: Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi
İslam tarihinde bazı şahsiyetler, yaşadıkları dönemde ilim ve bilgelikleri ile bir güneş gibi toplumları aydınlattı, öğütleri ve örnek davranışları ile insanları yönlendirdiler. Onlar sayesinde İslam devletleri galip geldi ve yeni nesiller ihya oldu. Peki, İslam tarihindeki parlak zamanların arkasındaki üç şems kimdi ve şemslik unvanını onlara ne kazandırdı?
Giriş Tarihi: 27.03.2022
16:50
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
17:03
☀️ Bütün toplumlar kendilerini yönlendirecek
bilge şahsiyetlere ihtiyaç duyarlar.
☀️ İslam tarihinde bu vazifeyi üstlenen, isimlerinde de tebarüz ettiği üzere üç şahsiyet vardı:
Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi.
☀️ Biri
Konya'da, biri Sivas'ta, biri Ankara'da tulu eden bu üç güneş, bulunduğu dönemde ve daha sonrasında Anadolu İslam topraklarını ilmin nurlarıyla ışıklandırdılar.
Şems-i Tebrizi'nin Makalat isimli eserinden alıntılar
☀️ Şemsi Tebrizi
1186 yılında Tebriz'de doğar.
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Şemseddin, Şemsü'l-hak ve'd-dîn, Şems lakaplarıyla anılması, yaşadığı yıllarda etrafına adeta bir güneş gibi nur ve ilim saçtığını gösterir.
☀️ Şemsi Tebrizi, çocukluktan itibaren ve gençlik yıllarında
gizli bir hayat sürmeyi tercih eder.
☀️ Rivayet edilene göre, daha çok küçük yaşlarda iken bile manevi yüksek hallerde
riyazette bulunur ve sema yapmaya başlar.
Mevlana'dan hayat dersi veren 40 alıntı
Tebrizi’nin manevi süluku
☀️ Tebrizi, 22 yaşında Tebriz yakınlarında bir tekkede şeyhlik yapan, kendisi gibi gizli, yüksek manevî hallerde hayat süren
Şeyh Ebû Bekr-i Selebâf'a intisap eder.
☀️ Bu intisabatıyla beraber
14 yıl boyunca şeyhe hizmette bulunur.
☀️ Tebrizi'yi bir rivayete göre
Sücâsî, diğer bir rivayete göre ise Baba Kemâl-i Cendî Anadolu'ya mânevî bir dost bulmak üzere gönderir.
Anadolu'da tarihe iz bırakan 5 ilk
☀️ Tebriz'den yola çıkan Şems-i Tebrizi, Bağdat ile başlayan yolculuğuna
Dımaşk, Halep, Kayseri, Aksaray, Sivas, Erzurum ve Erzincan'a uğrayarak devam eder.
☀️ O'nun bu seyahatlerdeki temel amacı zamanın manevi sultanlarının sohbetine katılmak, mânevî feyizler kazanmak ve
gerçek dostu bulmak arzusuydu.
☀️ Şems-i Tebrîzî, seyahatleri boyunca ilimde derin, maneviyatta yüksek pek çok alim ve şeyh ile karşılaşır. Ancak hiçbirisi kendisini tam anlamıyla tatmin etmez,
gerçek şeyhliği ve dostluğu ancak Mevlânâ'da bulur.
Edebiyatın usta kalemlerinden dostluk ile ilgili alıntılar
Şems-i Tebrizi’nin Mevlana ile karşılaşması
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Mevlânâ ile Şems-i Tebrizi ilk defa Dımaşk'ta yani Şam'da veya Halep'te karşılaşırlar. Fakat rivayet edilene göre, bu karşılaşmalarında tanışıp görüşme fırsatları olmaz.
☀️ Mevlânâ'nın Şems-i Tebrîzî ile ikinci karşılaşması ise Seyyid Burhâneddin'in vefatından
beş yıl sonra Konya'da gerçekleşir.
☀️ İki ahiret dostunun karşılaşması ile ikisi de bu dostluktan
mütmain olurlar ve manevi alemlerde dereceleri yükselir.
Mevlana'nın insanlığa yüzyıllardır yol gösteren 5 eseri