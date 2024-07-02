İmam Gazali'nin kaleminden Sabredenler ve Şükredenler

Zor zamanlarda konuşan alim, İslami ilimlerin öncü isimlerinden İmam Gazali, "İslam'ın Delili" sıfatı ile anılan büyük bir dava eriydi. Pek çok alana dair kaleme aldığı eserleriyle etkinliğini günümüzde de sürdüren Gazali, "Sabredenler ve Şükredenler" kitabında tefekkür, muhasebe, murakabe, niyet, ihlas ve zühd kavramlarını izah ediyor. İşte, İmam Gazali'nin kaleminden Sabredenler ve Şükredenler...