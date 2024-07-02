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İmam Gazali'nin kaleminden Sabredenler ve Şükredenler

Zor zamanlarda konuşan alim, İslami ilimlerin öncü isimlerinden İmam Gazali, "İslam'ın Delili" sıfatı ile anılan büyük bir dava eriydi. Pek çok alana dair kaleme aldığı eserleriyle etkinliğini günümüzde de sürdüren Gazali, "Sabredenler ve Şükredenler" kitabında tefekkür, muhasebe, murakabe, niyet, ihlas ve zühd kavramlarını izah ediyor. İşte, İmam Gazali'nin kaleminden Sabredenler ve Şükredenler...

Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:21
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"Dünyayı sevmek (mühlikâttan) tehlikeli geçitlerdendir."

İmam Gazali

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"Sen hiç tâat ve ibâdet etmezsen, o vakit fakir olursun!"

İmam Gazali

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"Hırsın aslı ise uzun emeldir."

İmam Gazali

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"Ömrünü ve vaktini ziyan edip kendi saadetini kazanmamaktan daha büyük ne ziyanın olur ki?"

İmam Gazali

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"Yazıklar olsun sana ey nefis! Senin bu halin şundan başka bir şey değildir ki, dünyanın nimetlerine ve lezzetlerine kendini kaptırmışsın…"

İmam Gazali

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