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Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nasıl şehit edildi?

Peygamber Efendimizin torunu olan Hz. Hüseyin, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğluydu. Babası Hz. Ali'nin ölümünün ardından hilafet makamı nedeniyle çıkan fitnenin tam ortasında kalmıştı. Hz. Hüseyin, hem babası Hz. Ali'ye hem de ağabeyi Hz. Hasan'a karşı hıyanetlerine şahit olduğu Kufeliler tarafından büyük bir ihanete uğradı. İktidar hırsı ile gerçekleştirilen bu katliam, İslam tarihinin siyasi anlamdaki kırılma noktalarından biri oldu ve tarihe "Kerbela hadisesi" olarak geçti. Peki, Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nasıl şehit edildi?

Giriş Tarihi: 20.08.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 18:30
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HZ. HÜSEYİN KİMDİR?
HZ. HÜSEYİN KİMDİR?

Peygamber Efendimizin torunu, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğlu olan Hz. Hüseyin, 10 Ocak 626'da Medine'de doğdu.

Doğduğu zaman Peygamber Efendimiz, ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını, kulağına bizzat ezan okuyarak koydu ve doğumunun yedinci gününde akîka kurbanı kestirip Hz. Fâtıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istedi.

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İLK İKİ HALİFE DÖNEMİNDEKİ OLAYLARDA YER ALMADI
İLK İKİ HALİFE DÖNEMİNDEKİ OLAYLARDA YER ALMADI

Hz. Hüseyin, ağabeyi Hasan ile birlikte tâbiînden Ebû Abdurrahman es-Sülemî'den kıraat öğrendi; dedesiyle annesinden ve babasından, ayrıca Hz. Ömer'den ve diğer bazı sahabelerden sekiz hadis rivayet etti.

Hz. Hüseyin de ağabeyi Hasan gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almadı. Hz. Osman zamanında Saîd b. Âs'ın Kûfe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabeyi ile birlikte katıldı.

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BABASI HZ. ALİ’NİN BÜTÜN SEFERLERİNE KATILDI
BABASI HZ. ALİ’NİN BÜTÜN SEFERLERİNE KATILDI

Hz. Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı babası Hz. Ali tarafından yine ağabeyi ile birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirildi. Babasının halifeliği sırasında Hz. Hüseyin Kûfe'ye giderek onun bütün seferlerine katıldı; şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat etti.

Bu arada Hz. Hasan Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman ona karşı çıkmak istediyse de itirazının reddedilmesi üzerine vazgeçti ve beraberinde Medine'ye gitti. Daha sonra Hz. Hüseyin bu anlaşma dolayısıyla Muaviye'nin tahsis ettiği yıllık 2 milyon dirhemi onun vefatına kadar aldı ve daima ağabeyinin yanında bulundu.

Hz. Ali kimdir? Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?

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HZ. HASAN’IN VEFATINDAN SONRA ZÜHD HAYATI SÜRDÜ
HZ. HASAN’IN VEFATINDAN SONRA ZÜHD HAYATI SÜRDÜ

Hz. Hasan'ın vefatından sonra ise I. Yezîd'in hilâfet makamına gelişine kadar (680) kendini ibadete vererek zühd ve takvâya dayalı bir hayat sürdürdü.

Hz. Hüseyin'e ağabeyinin vefatı üzerine imam sıfatıyla biat edildiğine veya onun Muaviye aleyhine faaliyette bulunduğuna yahut kendi imameti için harekete geçtiğine dair ilk Sünnî ve Şiî kaynaklarında herhangi bir rivayete rastlanmaz; aksine bu husustaki birtakım kıpırdanışlara fırsat vermediği söylenir.

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ALLAH’A KARŞI GELEN YEZİD’E BİAT ETMEK İSTEMEDİLER
ALLAH’A KARŞI GELEN YEZİD’E BİAT ETMEK İSTEMEDİLER

Medine Valisi Mervân, Muâviye'nin yerine halef tayin ettiği oğlu Yezîd'e kendi adına biat almasını isteyen mektubunu Mescid-i Nebevî'de okuyunca halk feveran etti.

Abdurrahman b. Ebû Bekir, Mervân'a daha başlangıçta, gerek kendisinin gerek Muâviye'nin yalan söylediğini ve saltanatı babadan oğula intikal ettiren Bizans sistemini Müslümanların başına getirmek istediklerini söyleyerek bu teklife karşı çıkarken Abdullah b. Ömer Yezîd'in fâsıklığını, Abdullah b. Zübeyr ise Allah'a karşı gelene itaatin câiz olmadığını öne sürerek açıkça itirazda bulundular ve biata yanaşmadılar; Hz. Hüseyin de onlarla aynı fikirdeydi.

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