Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nasıl şehit edildi?
Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nasıl şehit edildi?
Peygamber Efendimizin torunu olan Hz. Hüseyin, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğluydu. Babası Hz. Ali'nin ölümünün ardından hilafet makamı nedeniyle çıkan fitnenin tam ortasında kalmıştı. Hz. Hüseyin, hem babası Hz. Ali'ye hem de ağabeyi Hz. Hasan'a karşı hıyanetlerine şahit olduğu Kufeliler tarafından büyük bir ihanete uğradı. İktidar hırsı ile gerçekleştirilen bu katliam, İslam tarihinin siyasi anlamdaki kırılma noktalarından biri oldu ve tarihe "Kerbela hadisesi" olarak geçti. Peki, Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nasıl şehit edildi?
Giriş Tarihi: 20.08.2020
18:20
Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
18:30
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1
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HZ. HÜSEYİN KİMDİR?
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İLK İKİ HALİFE DÖNEMİNDEKİ OLAYLARDA YER ALMADI
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BABASI HZ. ALİ’NİN BÜTÜN SEFERLERİNE KATILDI
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