Kapısından kimseyi geri çevirmezdi: Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri
İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli Raşit Küçük, toplumun her kesimine temas eden öncü bir alimdi. 22 Kasım 2022 tarihinde vefat eden Küçük, bir dönem Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı da yapmıştı. Vefatına dek İSAM başkanlığı görevini üstlenen Raşit Küçük, ümmet coğrafyası ile ülkemizin arasındaki görünmez sınırları kaldırmaya çabalıyordu.
Giriş Tarihi: 29.11.2022
17:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
17:56
◾ Yetmiş altı yıllık ömrünü
ilim, irfan ve milletin yolunda harcayan Raşit Küçük, akranlarının aksine sosyal yönü ve yardımseverlik faaliyetleri ile öne çıkan bir simaydı.
◾ İdarecilik dönemlerinde öğrencileri ve milleti ile yakın temas kuran
Küçük; kapısını çalana hayır demeyen, elinden gelen, gelmeyen her imkanı ümmet için seferber eden müstesna bir alimdi.
Alimin ölümü
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22 Kasım 2022 tarihinde vefat eden ülkemizin en kıymetli ilim adamlarından Raşit Küçük Hoca'nın hem talebesi hem de yakın mesai arkadaşı olan İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün, Küçük ile hatıralarını ve malumatını anlattı.
◾ Hem talebe hem de bir mesai arkadaşının gözünden Hoca'yı daha yakinen tanımak ve hizmetlerine şahit olmak maksadıyla
Fahrettin Ergün ile kapsamlı bir program gerçekleştirdik.
Gençlikten başlayan hizmet
🔹 Büyük ilim adamları hakkında konuşmak her zaman zor ve zorlayıcıdır. Bu isim
Raşit Küçük olunca mesele daha da çetrefilleşir. Bu hususun farkında olan Fahrettin Ergün,
cümleleriyle meseleye girizgah yaptı. "Hakkında herhalde üzerinde en zor konuşulacak kişilerden biri hakkında konuşacağız. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamız 1947 Antalya, Akseki Menteş Bey Köyü'nde dünyaya gözlerini açan dünya sürgününe başlayan ve 2022 Kasım ayının 22'sinde yine bu dünyadaki sürgününü tamamlayan bir şahsiyet. Bir ilim adamı, bir mütefekkir. Raşit hocamız Antalya'da doğmuş, İmam Hatip eğitimini Antalya'da almış, orada tamamlamış daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde üniversite ilmi hayatına başlamış."
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Halktan kopmadan bir din eğitimi almak ve uygulama olarak cemaatle buluşmak bir ilim adamının yetişmesi bakımından çok önemlidir. Ergün, Raşit Küçük Hoca'nın ilmi yanının dışında sosyal hayata bakan yönünü şu izhar etti:
"İmam Hatip yıllarında minber, mihrap ve kürsüyle tanışan Hocamız ileride geleceği konumu lise yıllarında gösteren orada kendini belli eden bir özelliğe sahip. Küçük, İmam Hatip Lisesi yıllarında hem okul içindeki faaliyetlerde hem camilerdeki görevleriyle kendini göstermeye başlayan bir özelliğe sahip. Hayatında da bunları görüyoruz, kendisinden de bu meseleleri böyle dinledik. Başarılı bir eğitim öğretim süreci başlamış. Bu durum, Konya'daki üniversite hayatıyla devam etmiş. Tabii Konya'daki eğitim süreci 70 öncesi. 1964 yılında Konya'da eğitimine başlayan hocamız orada tam bir okul eğitim hayatıyla birlikte sivil hayatla tanışıp, talebe cemiyetleri ve teşkilatlarla tanışarak talebe teşkilatı başkanlığı yapmış. İleriki hayatına yön verecek olan tarafı burada başlamış ve 1969 yılında Erbakan hocayla Konya'da talebeliğinde tanışmış. Bu birliktelik ölümüne kadar devam etmiş."
İlim peşinde bir gençlik
🔹 İlim sadece okullarla
sınırlı bir mefhum değildir. Bilhassa İslami ilimler eğitimi ülkemizde okullardan ziyade müstakil alimlerden öğrenilmiştir. Zamanla gelenekselleşen bu yöntem ile yetişen alimlerden birisi de Raşit Küçük'tür. Küçük Konya'daki eğitim hayatı boyunca alimlerle tanışarak, Konya'nın ileri gelen ilim adamlarından dersler alarak kendini besler.
"Konya'daki eğitimi sonrası üniversite hayatı tamamlanınca Erzurum İmam Hatip Lisesi'ne tayini çıkar. Burada dört yıl görev yapmıştır. Fakat bu 4 yılda uzun seneler görev yapmış gibi Erzurum halkına kendisini sevdirmiştir.
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Ergün bu sevgiyi şu cümlelerle ifade etti:
"Erzurum'un hocamız üzerinde, hocamızın da Erzurum üzerinde ayrı bir sevgisi, ayrı bir muhabbeti vardır. Onun için Erzurumlular hocamızı hep Erzurumlu bilirler. Biz de uzun yıllar hocamızın Antalyalı olduğunu bilmezdik o denli Erzurum'u yaşar, anlatır ve Erzurumlular tarafından ziyaret edilirdi. Hala Erzurumlular hocamızı bırakmış değiller. Tabi Erzurum'daki bu sürede yaşadığı olaylar malum. O zaman 12 Eylül öncesi gençlik hareketleri, talebe hareketlerinde hocam da zaman zaman bazı şeylerden nasibini alır. Okul içerisindeki sıkıntılar, şehirde yaşanan sıkıntılar, emniyet güçleriyle karşı karşıya gelişler. Her biri yine Erzurum'da başladığı, yaşadığı maceralardandır."