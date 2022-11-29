Kapısından kimseyi geri çevirmezdi: Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri

◾ Yetmiş altı yıllık ömrünü ilim, irfan ve milletin yolunda harcayan Raşit Küçük, akranlarının aksine sosyal yönü ve yardımseverlik faaliyetleri ile öne çıkan bir simaydı.

◾ İdarecilik dönemlerinde öğrencileri ve milleti ile yakın temas kuran Küçük; kapısını çalana hayır demeyen, elinden gelen, gelmeyen her imkanı ümmet için seferber eden müstesna bir alimdi.