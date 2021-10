Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi

Fatma Bayram: Sonra 2014'tü yanılmıyorsam, - kendisine her zaman gıyabında çok çok teşekkür ediyorum çok minnet ediyorum ve dua ediyorum - Diyanet yayınlarında Lamia Abul hocamız beni aradı ve Diyanet aylık dergide her ay Esma-i Hüsna'dan birini yazmak istediklerini, böyle bir köşe yapmak istediklerini, benim bunu kabul edip etmeyeceğimi sordu. Sanırım benim ısrarla Esma-i Hüsna demem, kulağına gittiği için olabilir. Bilemiyorum, kendisine sormak lazım. Ben çok zevkle kabul ettim. Her ay isimlerden birini yazdım. Yaklaşık 6 yıl kadar sürdü bu ve sonuna yaklaştığımızda - sanırım bir 20 isim kalmıştı- Huriye Martı Hocamız, şu andaki Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız yaptıkları bir toplantıda bunu kitaplaştırmaya karar verdiklerini söylediler.

Hakikaten benim bir girişimim olmadı, ben bunu yazmalıyım diye bir plan yapmadım, bir ön çalışma yapmadım. Sadece vaazlarda ısrarla söyledim, yıllarca ve Allah Teâlâ nasip etti. Hakikaten bütün kalbimle inanarak söylüyorum, benim bakış açım bu konuda şudur: Rabbim acaba bende nasıl bir hayır gördü de bunu bana nasip etti?

Çok şükür makamındayım. Aslında çok kıymetli bir kitap değil bana sorarsanız, bütün o Esma-i Hüsna literatürü içerisinde tarihe geçilecek, anılacak bir kitap değil. Bana ait olan cümleler sayılıdır kitapta. Çünkü bu ihbari bir konu. Yani sizin imali fikir edebileceğiniz, yeni buluşlar yapabileceğiniz bir konu değil. Allah kendisini nasıl anlatmışsa öyledir Rabbimiz. Ve siz oraya bir şey ekleyemezsiniz bir şey çıkaramazsınız.