Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

10 Muharrem bu sene Cuma gününe denk geldi. Allah Teala'nın rahmetinden ve mağfiretinden çokça faydalanmak isteyen Müslümanlar, Kerbela hadisesinin yıl dönümünde ellerini semaya kaldırarak Alemlerin Rabbi'ne (CC) niyazda bulunuyorlar. Sizler için bu mübarek günde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.