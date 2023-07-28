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  • Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

10 Muharrem bu sene Cuma gününe denk geldi. Allah Teala'nın rahmetinden ve mağfiretinden çokça faydalanmak isteyen Müslümanlar, Kerbela hadisesinin yıl dönümünde ellerini semaya kaldırarak Alemlerin Rabbi'ne (CC) niyazda bulunuyorlar. Sizler için bu mübarek günde ailenize, büyüklerinize göndermek için en güzel, dualı, manalı, ayetli, hadisli, resimli ve yeni Cuma mesajlarını hazırladık.

Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:56
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Kimsenin hiçbir şeye yetmediği yerde Allah herkese ve her şeye yeter!

HAYIRLI CUMALAR

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Mübarek Cuma vaktimiz ve namazımızı tebrik ederim

HAYIRLI CUMALAR

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Rabbimiz

Bizi sana yakın kılacak amellerden eyleyen kullarından eyle!

HAYIRLI CUMALAR

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Ya Rabbi

Kalplerimizi senin dininde sabit kıl, şeytani fırtınalardan bizi muhafaza eyle…

HAYIRLI CUMALAR

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Ya Rabbi

Hatamız çok ama bu hatalar senin rahmet denizinde belki bir nokta. Bizleri bağışla, bizleri rahmet denizinde yıkanan müminlerden eyle.

HAYIRLI CUMALAR

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