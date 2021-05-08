Kadir Gecesi hükmü nedir? Kadir Gecesi hakkında ayet ve hadisler...
Yüce Allah'ın bin aydan daha hayırlı olduğunu buyurduğu Kadir Gecesi, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür. İslam aleminin en kıymetli gecesinde mümin gönüllere huzur ve esenlik vadedilir. Her yıl Ramazan'ın 27. günü idrak edilen bu mukaddes gün hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın." Gelin, Kadir Gecesi hakkında ayet ve hadislere daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 08.05.2021
12:50
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
13:07
"Kadir suresi, 1-5. ayetler) Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."(
Kadir suresi 1-5. ayetlerin tefsiri
💠 Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir. Kadir gecesi,
💠Kadir gecesi, hidayet rehberi olan
, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı
💠Kadir kelimesi
gibi anlamlar taşır. Bu yönüyle ele alındığında, bir "hüküm gecesi", "şerefi yüce bir gece" olduğu anlaşılır. Kur'an- Kerim'in nazil olmaya başlanmasının "hüküm, şeref, güç, yücelik" ifade etmek için bu isim verilmiştir. bu geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini
(Duhân sûresi, 1-3. ayetler) "Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız."
Duhân sûresi, 1-3. ayetlerin tefsiri
💠 Yüce Allah, cehalet, zulüm ve şirkin dipsiz karanlığını
kullarını ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. İslam'ın nuru ile aydınlatmak,
💠 Peygamberimiz aracılığıyla Yüce Kitabımızın gönderilmesi,
. Çünkü bu Mushaf, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir. Cenab-ı Hakk'ın kullarına en büyük lütfudur
💠 Kur'an-ı Kerim, hak ile batılı ayırt eden, insanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatan,
Furkan'dır. okunması ibadet olan
💠 Kur'an'ın yüceliğinden dolayı indirildiği ay, on bir ayın sultanı, nazil olduğu gece de
Kadir Gecesi olarak adlandırılır. bin aydan daha hayırlı
💠 Kadir Gecesi,
yegâne gündür. Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilen
Fikriyat mealli hatim
(Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176) Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu: "Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."
💠Duhan suresinin 3. ayet-i kerimesinde
buyurularak Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günün bereketli, hayırlı, uğurlu ve önemli olduğu açıkça ifade edilir. "Biz onu mübarek bir gecede indirdik"
💠Kadir Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne
esması ile tecelli ettiği, Müslümanların gönüllerine huzur ve esenlik vadettiği mukaddes gündür. "es-Selâm" manevi bir fırsat gecesidir. İzzeti, feyiz ve bereketi bol olan
💠 İnançsız ve ihlâssız yapılacak herhangi bir ibadetin kıymeti yoktur. Bundan dolayıdır ki değerine inanarak ve
bu geceyi ihyâ eden müminlerin, geçmiş günahlarından arınacağı müjdelenmiştir. karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek
(Buhârî, Leyletü'l-kadr 3) Hz. Âişe (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!"
💠 Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği bildirilir. Buna göre
olduğu açıktır; fakat hangi güne denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın içerisinde
Bakara suresi 185. ayet tefsiri
💠 Hz. Aişe'ye isnad edilen bir hadise göre Hz. Peygamber (sav) yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce, ufukta nurdan bir şekil gördü. O zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın kendisine seslendiğini duydu. Hz. Peygamber (sav) olayı şöyle anlatır: "
Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ' Melek bana okumamı emretti. ' dedi. Ben yine, Oku! dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve 'Okuma bilmem' diye tekrar etti. Ben yine 'Oku!' dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ' 'Okuma bilmem' " (Buhârî, "Bed'ü'l-vahy", 3; Müslim, "Îmân", 252). Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir
💠 Hz. Aişe'ye isnad edilen bu hadisten dolayı İslam alimleri arasında, Kadir Gecesi'nin
olduğu yönünde genel bir kanaat oluştu. Ramazan'ın 27. gecesi
İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar
(Buhârî, Leyletül-kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7) Hz. Âişe (ra) şöyle rivayet eder: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resulullah (sav) geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi."
💠 Kur'an'ın Ramazan ayın
son on günü içinde inmeye başladığına dair rivayetler de bulunur.
💠 Kadir Gecesi'nin denk geldiği günün kesin olarak bildirilmemesinin hikmeti insanların
güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek olduğu düşünülür. o gecede kazanacakları sevaplara
Ramazan ayında "Son On Gün"ün ibadeti: İtikaf