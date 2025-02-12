Berat kandili nedir, ne demektir?
Berat Kandili, İslam aleminin manevi iklimiyle çevrelenmiş bir günüdür. Bu özel dönem, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine tekabül eder. 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecektir. Peki, Berat Kandili nedir, ne demektir?
🔹 Her yıl İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği önemli günlerden biri de Berat Kandili'dir. Bu mübarek zaman dilimi, Şaban ayının 15. gecesi idrak edilmektedir.
🔹 Üç aylar gibi manevi dönemde yer alan bu gün, Müslümanlara, Ramazan ayının yaklaştığının müjdesini vermektedir.
Berat Kandili'nin önemi ve anlamı: Manevi yükselişin zirvesi
🔹 Diyanet Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiler doğrultusunda 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe gününe tekabül etmektedir. Müslümanlar için oldukça ehemmiyetli olan bu gece, normal vakitlerden daha fazla ibadetle meşgul olunması gelenek hâlini almıştır.
🔹 Peygamber Efendimizin (SAV), "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" dediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.
(Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkametü's-salât", 191)
🔹 Bu gece öylesine bir gecedir ki Leyle-i Berat olarak bilinir. Berat gecesine de diğer geceler gibi gönlümüzü aydınlatan manevi bir kandil olduğundan kandil gecesi denmektedir.
🔹 Berat Kandili'nin fazileti ile ilgili pek çok hadis vardır. Bunlardan biri de Sevgili Peygamberimiz (SAV) Hz. Ali'den (RA) rivayet edilen bir hadis bulunur.
🔹 Hadiste şöyle buyuruyor: "Şaban ayının 15'i geldiğinde gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Şunu bilin ki o gece akşam olduktan sonra Allah Teala yeryüzüne rahmetiyle nüzul eder ve seslenir: Yok mudur günahının bağışlanmasını isteyen onu bağışlayayım. Yok mudur Benden rızık talep eden ona rızık vereyim. Yok mudur derdi olan onu derdinden kurtarayım. İşte böylece tan yeri ağarıncaya kadar Allah Teala insanlara bu manada imkan sunar."
🔹 Hz. Aişe (RA) validemizin rivayet ettiği bu gece ile ilgili bilgilerde de Sevgili Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor: "Bu gece Allah Teala o kadar çok kulunu affeder ki hatta Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla insanı affeder."
🔹 Böylesine bir gecede Rabbimiz Teala'dan affımızı dileyelim, O'na niyaz edelim. Maddi ve manevi rızıklarını isteyelim ve dertlerimizden kurtulmak için Rabbimiz Teala'ya ellerimizi açalım.