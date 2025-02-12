Berat kandili namazı nasıl kılınır?
Berat Gecesi, hicri aylardan olan Şaban ayının on beşinci gecesidir. Beratın temelinde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı olduğu ifade edilmektedir. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Peki 2025 Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Gecesi namazı var mıdır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre tüm cevaplar...
BERAT NEDİR?
◽ Üzerinde padişahın tuğrası bulunan bir belge olarak da bilinen berat; Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Berat, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğünün bulunmaması anlamlarına gelir.
◽ Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı ümit edilerek bu kutsal geceye Berat gecesi adı verilmiştir.
◽ Geçmişten günümüze değin Berat gecesi İslam alemince kutsal sayılmış, Berat gecesinin diğer gecelerden daha farklı bir biçimde geçirilmesi ve bu kutsal gecede daha fazla ibadet edilmesi bir gelenek haline gelmiştir.
◽ Peygamber Efendimizin (SAV), "Allah'ın rahmeti ile Şâban ayının on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir.
(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)
Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?
◽ Diyanet İşleri Başkanlığınca; Hz. Peygamber (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş, (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir. (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43).
◽ Fakat bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.
Bu minvalde müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Mübarek geceleri nasıl değerlendirmeliyiz?
◽ Müslüman hayatında mübarek gün ve geceler olarak bilinen mübarek zaman dilimlerinde yapılacak ibadet, hayrın her zamankinden kat kat fazla sevap, rahmet ve berekete vesile olacağı çeşitli yollarla müjdelenmiştir.
◽ İslam dünyasının mübarek zamanlarının belli başlıları şöyledir; Cuma günü ve gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramları, Mevlid-i Nebi, Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi...
Berat Kandili'ni İhya Etmek için 10 Öneri