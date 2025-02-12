Berat kandili namazı nasıl kılınır?

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BERAT NEDİR?

◽ Üzerinde padişahın tuğrası bulunan bir belge olarak da bilinen berat; Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Berat, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğünün bulunmaması anlamlarına gelir.

◽ Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı ümit edilerek bu kutsal geceye Berat gecesi adı verilmiştir.