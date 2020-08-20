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Aşure günü ne zaman 2020? Aşure orucu hangi gün tutulur?

Aşure günü ne zaman sorusu Muharrem ayının başlaması ile merak edilen konulardan biri oldu. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, mübarek günleri içinde barındırıyor. Peygamber Efendimiz Muharrem ayında oruç tutar, müminlere de bu ayda oruç tutmalarını tavsiye ederdi. Bu yıl da Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen aşure gününde pek çok kişi aşure orucu tutacak. Peki, Aşure günü ne zaman 2020? Aşure orucu hangi gün tutulur? Aşure ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure günü tarihi… Aşure gününün anlam ve önemi…

Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:39
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Aşure günü ne zaman sorusu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayının başlamasıyla Aşure günü tarihi de merak edilen bir husus oldu. Peygamber Efendimiz, bu mübarek ayda oruç tutar, Müslümanlara da oruç tutmalarını öğütlerdi. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü, Diyanet'in açıkladığı takvime göre bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.

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AŞURE ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?
AŞURE ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Aşure orucu Muharrem ayının 10. günü tutulur. Peygamberimiz, Müslümanlara 10. gün tutulan orucun önceki ya da sonraki gün ile bağlanmasını tavsiye etmiştir. Buna göre Aşure orucu, Muharrem ayının 9. ve 10. veya 10 ve 11. günlerinde tutulmalıdır. Sadece 10. gün oruç tutmak, Yahudileri taklit etme manasına gelebileceğinden mekruh sayılmıştır.

Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu hangi gün, ne zaman tutulur?

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AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Muharrem ayı halk arasında Aşure ayı olarak da biliniyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, 20 Ağustos Perşembe günü başlıyor, 17 Eylül Perşembe günü bitiyor. Bu tarihler arasındaki ay, Hicri takvime göre Muharrem ayı olarak idrak edilecek.

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AŞURE GÜNÜ TARİHİ
AŞURE GÜNÜ TARİHİ

Aşure günü, İslam dininde peygamberlerin yaşamları ile ilgili birçok önemli olayın gerçekleştiği ve aşure tatlısının yapıldığı gündür. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü, bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Aşure günü, Müslümanlar tarafından bereketli bir gün olarak biliniyor.

10 Muharrem'de gerçekleşen 10 önemli olay

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AŞURE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ
AŞURE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Muharrem ayı, Cahiliye dönemi olarak adlandırılan İslam öncesi dönemde de önemli bir aydı. Araplar, birbirlerine savaş açmaktan ve bunun gibi fiillerden bu aylarda kaçınır ve uzaklaşırlardı. İslam'ın ardından Muharrem ayı önemini korumaya devam etti.

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