Aşure günü ne zaman 2020? Aşure orucu hangi gün tutulur?

Aşure günü ne zaman sorusu Muharrem ayının başlaması ile merak edilen konulardan biri oldu. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, mübarek günleri içinde barındırıyor. Peygamber Efendimiz Muharrem ayında oruç tutar, müminlere de bu ayda oruç tutmalarını tavsiye ederdi. Bu yıl da Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen aşure gününde pek çok kişi aşure orucu tutacak. Peki, Aşure günü ne zaman 2020? Aşure orucu hangi gün tutulur? Aşure ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure günü tarihi… Aşure gününün anlam ve önemi…