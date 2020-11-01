Anadolu’da yüzyıllardan beri süregelen gelenek: Feraciye duası
İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kaldı. Öyle ki karşılaştıkları her musibet karşısında Müslümanlar topyekun duaya yönelerek bunu bir gelenek haline getirdi. İşte bunlardan biri de "feraciye"dir. Şanlıurfa'nın yüzlerce yıllık dua geleneği feraciye bu kez İzmir'deki depremzedeler için okundu. Peki, feraciye nedir? Feraciye duası nasıl okunur? Gelin, Anadolu'nun asırlık dua geleneği olan feraciyeye daha yakından bakalım.
📌30 Kasım'da Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16,54 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrasında kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından, depremin İzmir'in birçok ilçesinden hissedildiği açıklandı. Ne yazık ki 51 vatandaşımız da hayatını kaybetti.
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İl Müftülüğünün talimatıyla kentteki camilerde öğle namazının ardından cami minarelerinde halk arasında "faraçlık" da denen feraciye duası okundu. Sokaklarda duayı duyan vatandaşlar da "amin" diyerek iştirak etti. Şanlıurfa'da darda kalanın ferahlaması, hastaların şifa bulması için okunan feraciye duası bu kez İzmir'deki depremzedeler için minarelerden yankılandı.
Peki, feraciye duası geleneği nedir?👇
Dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır.
📌 İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. Yüce Allah'ın "De ki:
"Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de inananlar duaya yönelirler.
📌 Öyle ki karşılaştıkları her musibet karşısında Müslümanlar, topyekun duaya yönelerek bunu bir gelenek haline getirdi. İşte dua geleneklerinden biri de
yüzyıllardır Şanlıurfa'da okunan feraciyedir.
Rabbe ulaşmanın en güzel yolu: Dua
📌 Feraciye, ferahlık, kurtuluş manasında olup
Allah'a yalvarış ve duadır. " Faraciye", " faraçlık" ve " ferec" olarak da adlandırılır.
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Feraciye duası, Anadolu'da yaklaşık 200 yıldan beri sürdürülen önemli bir gelenektir. Hastaların şifa bulması, sıkıntısı olanların ferahlaması, bebek bekleyenlerin doğumunun kolay geçmesini dileyen kişiler, genellikle camideki imamlardan bu duayı etmelerini talep eder. Minarelerden okunan feraciye sayesinde halk topluca zor durumda olana dua eder.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şanlıurfa'daki tüm camilerde sabahlara kadar selayla birlikte feraciye duası okundu.
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Musiki kavramı olarak feraciye, doğum yapacak kadının doğumunun kolay geçmesi, hasta olan kişinin şifa bulması, hapiste olup da mahkemesi olanın beraat etmesi, sekarat anındaki birinin ruhunu kolay teslim etmesi, borcu olanın borcunu ödeyebilmesi ve darda kalmışların selamete kavuşması gibi sebeplerden ötürü minarede dua ve münacat niyetiyle sala tarzında irticali olarak okunur.
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Feraciye dua geleneği bir taraftan Allah'a yalvarış, niyaz, münacaat ve dua; diğer taraftan okutanın niyetinin gerçekleşmesi için işiten insanlardan dua talep edilmesi ve yapılan münacaata ' amin', 'Allah kurtarsın' veya 'Allah yardım etsin' demelerinin sağlanması amacıyla minarede belirli bir makam çerçevesinde okunur.