Allah Resulü'nün teyzesi: Halide binti Esved

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◾ Asr-ı Saadet; Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) tüm sahabenin gönlüne nakış nakış İslam'ı işlediği, merhametin bir rüzgar olarak Hicaz çöllerinde estiği bir iklimdi.

◾ Asr-ı Saadet'te hanım olmak can ve mal başta olmak üzere tüm zerreler ile İslam'a hizmet etmek ve bu uğurda çaba harcamak anlamına geliyordu.