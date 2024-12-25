Allah Resulü'nün teyzesi: Halide binti Esved
Peygamber Efendimizin (SAV) sevgili teyzesi Halide binti Esved (RANHA) ibadet etmeyi seven bir hanımdı. İslam'dan önce aile olarak putlara taparlardı. Fakat onun kalbi çok sevdiği yeğeninin getirdiği hakikatleri tasdik ediyordu. Çünkü yeğeninin hiç yalan söylemediğini biliyordu.
◾ Allah Resulü'nün (SAV) tebliğe başlamasının ardından yüce dinimiz İslam, bir hakikat olarak müşrikleri afallattı. İnsanlar kirli düzenden Allah Teala'nın emirlerine koştular.
◾ İslami tebliğ faaliyetlerin toplum içinde yayılması, insanların karanlık şirk denizinden rahmet iklimine geçişlerinde hanım sahabilerin ciddi bir katkısı olmuştu.
◾ Asr-ı Saadet; Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) tüm sahabenin gönlüne nakış nakış İslam'ı işlediği, merhametin bir rüzgar olarak Hicaz çöllerinde estiği bir iklimdi.
◾ Asr-ı Saadet'te hanım olmak can ve mal başta olmak üzere tüm zerreler ile İslam'a hizmet etmek ve bu uğurda çaba harcamak anlamına geliyordu.
◾ Hanım sahabiler Asr-ı Saadet boyunca evlatlarını Allah (CC) rızası peşinde yetiştirmiş, tüm şahsi isteklerinden Hak Teala'nın çizgisi uğruna vazgeçmişerdi.
◾ Bu müstesna kimselerden birisi de Allah Resulü'nün (SAV) teyzelerinden birisi olan dolayısıyla Amine annemizin kız kardeşi olan Halide binti Esved (RANHA) idi.
◾ Allah Resulü'nün (SAV) biricik teyzesi Halide binti Esved (RANHA) annemiz İslam'ın en önemli dayanakları olan ibadetlere karşı gösterdiği hassasiyet ile tanınırdı.
◾ Hz. Halide (RANHA), Mekke'de dünyaya gelmişti. Hz. Halide (RANHA), Abdülmenaf oğullarından Esved İbni Abdiyagus'un kızıydı. Annesinin ismi ise Amine binti Nevfel idi.
◾ Halide (RANHA), Abdullah ibni Erkam ibni Abdiyeğus ile evlenmiştir. Hanım sahabilerden olan Halide binti Esved (RANHA), Hicret'in akabinde Medine'de Müslüman olmuştur.
◾ Efendimiz'i (SAV) yeğeni olarak seven Halide binti Esved (RANHA), Müslüman olduktan sonra Allah Resulü'ne biat etmiş artık yeğen sevgisine büyük bir iman bağı da eklenerek sevmeye başlamıştı.
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam Tıp Dersleri 2 - Nebevi Tıp