2022 Ramazan orucu ne zaman?

Mübarek ayların içinde olduğumuz şu günlerde Recep ve Şaban ayından sonra Ramazan ayı tüm hızı ile yaklaşıyor. Müminler için ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan aynı zamanda Allah'ın beden sağlığımızı korumamıza vesile kıldığı orucun da ayı. Pek çok hikmeti olan oruç ile vaktin, rızkın ve nimetin değerini öğreneceğiz. Peki, çok heyecanla beklediğimiz 2022 Ramazan orucu ne zaman, ilk orucumuzu ne zaman tutacağız?