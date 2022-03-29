2022 Ramazan orucu ne zaman?
Mübarek ayların içinde olduğumuz şu günlerde Recep ve Şaban ayından sonra Ramazan ayı tüm hızı ile yaklaşıyor. Müminler için ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan aynı zamanda Allah'ın beden sağlığımızı korumamıza vesile kıldığı orucun da ayı. Pek çok hikmeti olan oruç ile vaktin, rızkın ve nimetin değerini öğreneceğiz. Peki, çok heyecanla beklediğimiz 2022 Ramazan orucu ne zaman, ilk orucumuzu ne zaman tutacağız?
Giriş Tarihi: 29.03.2022
21:20
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
21:30
Hicri takvimde aylar
🔹 Hicri takvimde miladi takvimde olduğu gibi 12 ay vardır.
Ramazan ayı bu aylardan dokuzuncusudur. Bu aylar sırasıyla:
🔹 Muharrem, safer, rebiulevvel, rebiulahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir,
receb, şaban, ramazan, şevval, zilkade, zilhiccedir.
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İlk oruç ne zaman?
🔹 2022 yılında
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasına göre ilk oruç 2 Nisan 2022 cumartesi günü tutulacak. Bu ilk tutacağımız oruç ibadetinde saatler 19.36'yı gösterdiğinde ilk iftar yapılacak.
🔹 İlk teravih namazı ise teravihin ilk oruçtan bir gün önce başlayıp Ramazan'ın son gününden bir gün önce bitmesinden dolayı,
1 Nisan günü camilerde müminler tarafından eda edilecek.
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Teravih namazının önemi
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Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (RA) "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (SAV) cevaben, "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurdu.
(Ebu Davud, Salat 318; Tirmizi, Savm 81; İbn Mace, İkame 173.)
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🔹 Alimler hadis-i şerifte işaret edilen namazın
teravih namazı olduğunda ittifak etmişlerdir.
🔹 Ayrıca
teravih namazı iftarın ardından yenilen yiyeceklerin sindirimini kolaylaştıran bir namaz olması haysiyetiyle sağlık için de önemli bir yere sahiptir.
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Ramazan ayı ne zaman sona eriyor?
🔹 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı toplamda 1 ay sürecek. Son Ramazan orucunu ise tarihler
5 Mayıs 2022 Pazar gününü gösterdiğinde tutacağız ve Ramazan'a veda edeceğiz.
🔹 Toplamda otuz gün sürecek olan Ramazan ayı içinde
Kadir Gecesi gibi mübarek geceleri barındırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV)'in de buyurduğu üzere, 83 yılı aşkın ibadet sevabını kazandıracak bir öneme sahip olan bir geceyi içinde barındıran Ramazan ayı, biz müminler için kısa ömrümüzde büyük ameller kazandıracak bir mahiyete sahip.
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Peygamber Efendimizin (SAV) Ramazan ayı ile ilgili hadisleri
🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde:
"Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, buyurur. Hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere, Kur'an'ın indirildiği mübarek geceyi içerisinde barındıran bu mübarek Kur'an ayında sabır ile ibadet etmek çok önemlidir. geçmiş günahları bağışlanır"
(Buharî, İman, 25, 27; Müslim, Musafi'in, 173, 176; İbn Mace, İkametu's-Salâ, 173; Tirmizî, Savm, 83)
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Ramazan Bayramı ne zaman?
🔹 2022 yılında Ramazan Bayramı
2-3-4 Mayıs, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri idrak edilecek.
🔹 Toplamda 3 gün sürecek olan
Ramazan Bayramı hafta sonu tatili ile birleştirilerek toplamda 5 günlük bir tatil oluşturacak. Mübarek Ramazan ayının bitmesi ile hüzünlenen müminler, Ramazan Bayramı ile sevdiklerini görüp, ziyaret ederek hüzünlerini giderme fırsatı bulacak.
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