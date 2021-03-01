Şükrün önemine dair 12 öğüt

📌 "Bir kul kendisini ibadete verirse Allah Teala onun rızkını göklerden ve yerden geçirerek insanların ellerine teslim eder, onlar da onu işleyerek yenilecek hale getirirler, sonra o rızık, kula verilir. O kul rızkı alınca şükür kendisine vacip olur, eğer şükretmezse, hamde layık olan Allah o rızkı kendisine şükredecek olan fakir kullara verir."

Enes Bin Malik

Enes bin Malik kimdir? Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisler...