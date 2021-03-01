Şükrün önemine dair 12 öğüt

Şükür, insanın kendisine verilen nimetlere karşı Allah'a teşekkür etmesidir. Verilen nimetlere şükretmek Müslümanların ahlaki özelliklerindendir. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Müslümanlara verilen nimetlere şükretmeleri gerektiğini belirtmiş, eğer şükrederlerse nimetini artıracağına dair söz vermiştir. Bunun için Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabiler şükretmenin önemi üzerinde çok fazla durmuştur. Sizler için şükrün önemine dair İslam alimlerinin öğütlerini derledik.
Giriş Tarihi: 01.03.2021
15:39
Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
15:49