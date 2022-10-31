Unutulmayan acı: Solingen faciası

🔴 Solingen katliamı mağduru olan Mevlüde Genç, yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Biri itfaiyeye haber verdi. Çok geç geldi. Geldikten sonra benim gelin, 'O kapıdan girmeyin öbür kapıdan girin, çocukları kurtarmaya' dedi. Bizim söylediğimizi hiç anlamadılar belki de çocuklarım kurtulurdu."

Müslümanlar üzerinden ırkçılık