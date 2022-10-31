Unutulmayan acı: Solingen faciası
Tarihler 29 Mayıs 1993'i gösterdiğinde Almanya'nın Solingen şehrinde, bir Türk aile ırkçıların hain saldırısına maruz kaldı. Evleri kundaklanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Facianın üzerinden 29 yıl geçse de yaşanan büyük acı, hala unutulmadı. Solingen faciasında ailesini kaybeden 'Bilge Ana' Mevlüde Genç, dün yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 31.10.2022
16:39
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
17:15
◾ Irkçılık insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne sürer.
◾ Son yıllarda Batı ülkelerinde bireysel suç olarak kategorize edilen onlarca ırkçı terör saldırısında cami ve dernekler zarar görürken, kamusal alanda Müslüman ve mülteciler de fiziki saldırılara maruz kalıyor.
🔴 Tarihler 29 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde Almanya'nın Solingen şehrinde ırkçılık hat safhaya ulaştı ve Genç ailesinin evi Türk oldukları için kundaklandı.
Çıkan yangında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Geçen 29 yıla rağmen acı hala dinmedi.
Dünden bugüne bir utanç tablosu olarak ırkçılık ve İslam düşmanlığı
🔴Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 4 ırkçı katil tarafından Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evi kundaklandı.
Saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetti.
Ruhi bir hastalık olarak ırkçılık
🔴Yakalanan failler
Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.
Kimlikleri gizli tutulan failler, halen yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimleri
🔴 Solingen katliamı mağduru olan Mevlüde Genç, yaşananları şöyle anlatmıştı:
"Biri itfaiyeye haber verdi. Çok geç geldi. Geldikten sonra benim gelin, 'O kapıdan girmeyin öbür kapıdan girin, çocukları kurtarmaya' dedi. Bizim söylediğimizi hiç anlamadılar belki de çocuklarım kurtulurdu."
Müslümanlar üzerinden ırkçılık
🔴 Yaşadığı travmayı anlatırken,
"Öldüğüm güne kadar bu acıyı içimden atamam" diyen Mevlüde Genç, dün akşam hayatını kaybetti.
Solingen faciasında iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybeden Genç 'Bige Ana' olarak anılıyordu.