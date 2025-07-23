Siyonistler Gazze için yeniden işgali hedefliyor

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◾ Pinfold,

"Bu ve 'insani şehir planı', İsrail'in Gazzelileri beslediğini ve onların ihtiyaçlarını karşıladığını iddia etme girişimidir. Aslında bunlar, daha kötü niyetli sonuçlara hizmet ediyor. Bu da Gazze'nin yaşanılamaz hale getirilerek burada yaşayanların bölgeyi terk etmesini sağlamak." uyarısında bulundu.