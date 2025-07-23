Siyonistler Gazze için yeniden işgali hedefliyor
Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün daha derinleşiyor. Siyonist İsrail, Gazze'nin güneyinde sıkıştırdığı Gazzelilere herhangi bir yardımın ulaşmasına izin vermiyor. Kıtlık boyutuna ulaşan toplu açlık sonucunda her gün onlarca Gazzeli açlık sebebiyle vefat ediyor. Peki, bu vahşet ile siyonistler neyi hedefliyor?
◾ Gazze'de İsrail'in dayattığı ve artık bir olguya dönüşen "açlık", çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
◾ Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. King's College London'da savunma çalışmaları alanında öğretim görevlisi olan Robert Geist Pinfold ve Katar'ın başkenti Doha'daki Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi'nden araştırmacı Ihab Maharmeh, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
◾ Pinfold, İsrail'in Gazze'de iki olası sonucu hedeflediğini belirtti. İlk senaryoya göre, Gazze'deki insani durum öylesine kötüleşecek ki uluslararası toplum, sonunda İsrail'in şartlarını kabul etmek zorunda kalacak.
◾ İkinci olasılıkta ise Gazze halkı güneye, Sina Yarımadası'na doğru göçe zorlanacak. Böylece Gazze'nin insansızlaştırılması sağlanacak. Pinfold, iki senaryoda da çok sayıda Gazzelinin vahim şekilde bölgeyi terk etmek zorunda kalacağını belirtti.
◾ Pinfold, eski Başbakan Ehud Olmert dahil olmak üzere birçok İsrailli eleştirmenin, çeşitli yerinden etme çabalarını "toplama kampı politikalarına" benzettiğine dikkati çekti.
◾ Filistinlilerin bu politikanın özünden değil uygulanmasından "endişe etmesi gerektiğini" dile getiren Pinfold, bu planın uygulanmasının kasıtlı olarak kaos içinde, kötü yönetimle yapılma ihtimaline değindi.
◾ Pinfold,
"Bu ve 'insani şehir planı', İsrail'in Gazzelileri beslediğini ve onların ihtiyaçlarını karşıladığını iddia etme girişimidir. Aslında bunlar, daha kötü niyetli sonuçlara hizmet ediyor. Bu da Gazze'nin yaşanılamaz hale getirilerek burada yaşayanların bölgeyi terk etmesini sağlamak." uyarısında bulundu.